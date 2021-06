​Żużel. eWinner 1. Liga. Siedmiu wspaniałych 1. kolejki. Niespodziewany bohater w zestawieniu

Wadim Tarasienko (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 15 (3,3,3,3,d,3)

Choć ten mecz też nie został rozegrany w pierwszym terminie, wciąż odbywał się w początkowej fazie sezonu. A w niej najjaśniejszym punktem całej ligi był Wadim Tarasienko. Rosjanin rządził i dzielił na torach. Tak też było w meczu przeciwko ostrowianom - gdyby nie defekt na ostatnim łuku biegu 13., sięgnąłby po komplet 18 punktów.

Michael Jepsen Jensen (ROW Rybnik) - 14+1 (2*,3,3,3,3)

Jeśli ktoś liczył na to, że Duńczyk po zejściu poziom rozgrywkowy niżej będzie na nim rządził i dzielił, nie zawiódł się. Jepsen Jensen w pierwszym meczu na zapleczu PGE Ekstraligi zanotował komplet punktów przeciwko słabym wówczas Cellfast Wilkom Krosno.

Kacper Gomólski (ROW Rybnik) - 13+2 (3,2*,2*,3,3)

W przedsezonowych analizach wielu kwestionowało wybór Gomólskiego jako członka drużyny, której celem jest awans. Gomólski był już bliski podpisania kontraktu w 2. Lidze, jednak ostatecznie trafił do Rybnika. Pomimo trudnej sytuacji mentalnej przed meczem (zmarł mu ojciec na kilka dni przed spotkaniem), zanotował komplet punktów i pokazał niedowiarkom, że wciąż umie jeździć!

Kevin Fajfer (Aforti Start Gniezno) - 12+3 (3,2*, 2*,3,2*)

Niespodziewany zawodnik w zestawieniu, jednak nie można było go pominąć. Fajfer otrzymał szansę pokazania się w składzie i ją w 100% wykorzystał. Zanotował komplet punktów, przywożąc za plecami np. Brady’ego Kurtza.

Artur Mroczka (Unia Tarnów) - 12+1 (1*,1,3,3,3,1)

Najjaśniejszy punkt w ekipie Tomasza Proszowskiego podczas inauguracji przeciwko gdańskiemu Wybrzeżu. Niestety można by rzec, że, nomen omen, jedna jaskółka wiosny nie czyni, bo Mroczka obecnie zdobywa średnio 1,3 punktu na bieg.

Alan Szczotka (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) - 5+1 (3,2*,0)

Młodzieżowiec Zdunek Wybrzeża Gdańsk dobrze wszedł w sezon. W Tarnowie wygrał wyścig młodzieżowy, później pokonał Alexandra Woentina i Piotra Świercza, co dało podwójne zwycięstwo. Choć nie jest najlepszym młodzieżowcem w lidze, w Gdańsku mogą być z niego chyba zadowoleni.

Sebastian Szostak (Arged Malesa Ostrów Wielkopolski) - 5 (3,1,1)

Młodzieżowiec ostrowskiej drużyny w Bydgoszczy nie zachwycił, ale pojechał co najmniej solidnie. Zdobył pięć punktów i choć nie przyczynił się do wygranej, bo ostatecznie wygrała Polonia, to jednak m.in. dzięki jego punktom ostrowianie prowadzili tak długo.

Piotr Kaczorek