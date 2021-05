​Żużel. eWinner 1. Liga. ROW - Start. Mecz w Rybniku prawie po dwóch miesiącach przerwy

Żużlowcy ROW-u Rybnik w najbliższy poniedziałek (24 maja) zmierzą się na własnym torze z Aforti Startem Gniezno. Co ciekawe, mecz w Rybniku odbędzie się po prawie dwóch miesiącach przerwy. Podopieczni Marka Cieślaka ostatni raz wystartowali w lidze w domu 4 kwietnia, kiedy rozbili Cellfast Wilki Krosno. Następnie rozegrali trzy spotkania wyjazdowe.

ROW Rybnik to jeden z głównych faworytów do awansu do PGE Ekstraligi. Podopieczni Marka Cieślaka udowadniają to przede wszystkim na torze, bo z trzech dotychczasowych wyjazdów tylko raz musieli uznać wyższość rywala - Orła Łódź (43:45). Drużyna z Górnego Śląska zremisowała w Gdańsku (45:45), a tydzień temu rzutem na taśmę wygrała w Bydgoszczy 46:44). Rybniczanie na inaugurację sezonu rozbili na własnym torze beniaminka Cellfast Wilki Krosno 63:27. Mecz odbył się 4 kwietnia, teraz wracają na tor przy Gliwickiej 72 prawie po dwóch miesiącach przerwy.

W doskonałej dyspozycji od początku tegorocznych zmagań są Michael Jepsen Jensen i wychowanek gnieźnieńskiego klubu Kacper Gomólski. Średnią grubo powyżej dwóch punktów na bieg legitymuje się również Siergiej Łogaczow. Rune Holta pokazuje, że mimo upływu lat wciąż skutecznie potrafi się ścigać. Wiktor Trofimow z kolei jest jednym z lepszych zawodników do 24. roku życia w całej eWinner 1. Lidze. Juniorzy ROW-u - a szczególnie Mateusz Tudzież - na swoim torze powinni dorzucić kilka "oczek".

Gnieźnianie ostatnio zeszli ze ścieżki zwycięstw. Porażka na dziurawym torze z Cellfast Wilków została okupiona zdrowiem żużlowców. Najbardziej ucierpiał lider Aforti Startu - Oskar Fajfer, który najprawdopodobniej wykuruje się na potyczkę w Rybniku. Bez kapitana drużyna z pierwszej stolicy Polski byłaby na straconej pozycji. Ostatni mecz w delegacji wygrali, ale było to starcie z outsiderem, czyli Unią Tarnów (48:42). Na własną korzyść rozstrzygnęli też spotkanie w Gnieźnie przeciwko Zdunek Wybrzeżu Gdańsk (50:39).

Awizowane składy na mecz ROW Rybnik - Aforti Start Gniezno:

ROW Rybnik: 9. Kacper Gomólski, 10. Rune Holta, 11. Siergiej Łogaczow, 12. Wiktor Trofimow, 13. Michael Jepsen Jensen, 14. Mateusz Tudzież, 15. Przemysław Giera.

Aforti Start Gniezno: 1. Peter Kildemand, 2. Frederik Jakobsen, 3. Mirosław Jabłoński, 4. Timo Lahti, 5. Oskar Fajfer, 6. Marcel Studziński.

Początek meczu w poniedziałek 24 maja o godzinie 18:00.

