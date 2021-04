Żużel. eWinner 1. liga. Przemysław Konieczny z koronawirusem. Mecz Unii z Wybrzeżem na razie niezagrożony

Unia Tarnów przystąpi do spotkania ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk osłabiona. Na torze nie pojawi się Przemysław Konieczny. Powodem absencji juniora jest zakażenie koronawirusem.

Wspomniany zawodnik już w poprzednim sezonie potrafił pokazywać się z dobrej strony. Tym samym tarnowianie pokładali w nim spore nadzieje, tym bardziej że ostatnio skład Unii został mocno osłabiony. Przypomnijmy, że nowego pracodawcy zaczął szukać Paweł Miesiąc.



W awizowanym składzie Konieczny się jednak nie pojawił, co zaskoczyło fanów zespołu. Tarnowianie poinformowali jednak o powodach absencji młodzieżowca, u którego wykryto COVID-19. Z informacji podanych na stronie klubowej wynika, że żużlowiec znalazł się już na 10-dniowej kwarantannie.

Komunikaty dają także do zrozumienia, iż spotkanie nie jest zagrożone, a więc nadal jego termin to poniedziałek, 5 kwietnia o godzinie 15:30. To dobra wiadomość dla fanów żużla, zważywszy na ostatnie wydarzenia. Z powodu koronawirusa w eWinner 1. lidze przełożono pojedynek Aforti Startu Gniezno z Orłem Łódź, natomiast w PGE Ekstralidze przesunięte zostały dwa mecze.



