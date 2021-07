Żużel. eWinner 1. Liga. Polonia-Wybrzeże. Deklasacja w Bydgoszczy. Gdańszczanie jechali jak amatorzy

Mecz zapowiadał się na bardzo wyrównany, bo Wybrzeże od jakiegoś czasu było na fali wznoszącej i w końcu jechało tak, jak na głównego faworyta ligi przystało. Żużlowcy Eryka Jóźwiaka wybierali się jednak na wyjazd do bardzo trudnego rywala, czyli bydgoskiej Polonii, u siebie naprawdę mocnej. Kibice spodziewali się wyrównanego pojedynku, a ci miejscowi wierzyli, że może jest szansa na bonus i odrobienie 10 punktów straty z pierwszego meczu. Tymczasem zamiast emocjonującej batalii mieliśmy jednostronny od początku pojedynek, w którym bydgoszczanie prowadzili dziesięcioma punktami już po pierwszej serii biegów! W niej kapitalnie pokazał się Wiktor Przyjemski, który wygrał oba swoje wyścigi, wprawiając kibiców w euforię. Jednym słabszym punktem był Adrian Gała. 26-latek zaliczył wykluczenie, po tym jak staranował Michała Gruchalskiego.

Reklama

Im dalej w mecz, tym było gorzej dla gości. Byli całkowicie bezzębni i tak naprawdę zawodził każdy. Miejscowi urywali się już ze startu i momentami wyglądało to tak, jakby na wyjazd do Bydgoszczy wybrała sie grupa amatorów, którzy raz na jakiś czas jeżdżą sobie dla zabawy. Nie do złapania był Tarasienko, świetnie jechał Jeleniewski, a śladu po niedawnej kontuzji nie było widać u Zengoty. Mimo wpadek szybki był także Andreas Lyager, który w ostatnim czasie zawodził. W Wybrzeżu, które dopiero w 9. biegu dnia po raz pierwszy drużynowo wygrało, czasem coś udawało się Rasmusowi Jensenowi oraz Krystianowi Pieszczkowi. Fatalnie jechał Kułakow, bardzo słabo Jamróg. Juniorzy byli tłem nawet dla najsłabszych bydgoszczan.



Jeszcze jest nadzieja



Wygrana za trzy punkty otwiera Polonii szansę na awans do czołowej czwórki, który po wysokiej porażce w Łodzi bardzo mocno się oddalił. Przed bydgoszczanami teraz wyjazd do Tarnowa i Ostrowa oraz spotkania u siebie z Wilkami Krosno i Startem Gniezno. To dość realna perspektywa zdobycia ośmiu punktów, mogących dać Polonii awans do fazy play-off. Wiele zależy od tego, jak Jerzy Kanclerz ustawi zespół, w którym aktualnie jest problem - bogactwa. Kogo tu odstawić, skoro wszyscy jadą świetnie? Wydaje się, że ewentualnym kandydatem byłby Gała, ale ten po pierwsze jest niesamowicie ambitny, a po drugie miewa fenomenalne mecze, jak ten w Gnieźnie, kiedy to jemu właśnie Polonia w głównej mierze zawdzięczała arcyważne zwycięstwo.



W piątek Abramczyk Polonia w zaległym meczu podejmie Start Gniezno i jeśli pojedzie tak samo, jak z Wybrzeżem, gościom może być bardzo przykro. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do gdańszczan, oni już praktycznie sezon przegrali i żył nie muszą sobie wypruwać. W przeciwieństwie do bydgoszczan, którzy poczuli teraz krew i uwierzyli, że wcale nie muszą kończyć sezonu w sierpniu.



Abramczyk Polonia Bydgoszcz 59



Zdunek Wybrzeże Gdańsk 31



Abramczyk Polonia Bydgoszcz:



9. Daniel Jeleniewski 13+1 (2*,3,2,3,3)



10. Adrian Gała 3+1 (w,1,0,2*,-)



11. Grzegorz Zengota 13 (3,3,1,3,3)



12. Andreas Lyager 7+1 (1,2*,3,1)



13. Wadim Tarasienko 12 (3,3,3,3,-)



14. Wiktor Przyjemski 8 (3,3,1,1)



15. Nikodem Bartoch 3 (2*,0,1)



16. Jewgienij Sajdullin 0 (0)



Zdunek Wybrzeże Gdańsk:



1. Rasmus Jensen 9 (1,2,0,3,2,1)



2. Krystian Pieszczek 8+1 (2,1*,1,2,0,2)



3. Jakub Jamróg 3 (0,1,2,0,-)



4. Michał Gruchalski 2 (2,0,-,0)



5. Wiktor Kułakow 7 (0,2,2,1,2)



6. Alan Szczotka 1 (0,1,-)



7. Piotr Gryszpiński 1 (1,0,0,0)



8. Lukas Fienhage nie startował





Bieg po biegu:



1. Zengota, Jeleniewski, Jensen, Jamróg - 5:1

2. Przyjemski, Bartoch, Gryszpiński, Szczotka - 5:1 - 10:2

3. Tarasienko, Pieszczek, Lyager, Kułakow - 4:2 - 14:4

4. Przyjemski, Gruchalski, Szczotka, Gała (w) - 3:3 - 17:7

5. Zengota, Lyager, Jamróg, Gruchalski - 5:1 - 22:8

6. Tarasienko, Jensen, Pieszczek, Bartoch - 3:3 - 25:11

7. Jeleniewski, Kułakow, Gała, Gryszpiński - 4:2 - 29:13

8. Tarasienko, Jamróg, Przyjemski, Jensen - 4:2 - 33:15

9. Jensen, Jeleniewski, Pieszczek, Gała - 2:4 - 35:19

10. Lyager, Kułakow, Zengota, Gryszpiński - 4:2 - 39:21

11. Jeleniewski, Jensen, Lyager, Gruchalski - 4:2 - 43:23

12. Zengota, Pieszczek, Bartoch, Gryszpiński - 4:2 - 47:25

13. Tarasienko, Gała, Kułakow, Jamróg - 5:1 - 52:26

14. Zengota, Kułakow, Pieszczek, Przyjemski - 4:2 - 56:28

15. Jeleniewski, Pieszczek, Jensen, Sajdullin - 3:3 - 59:31

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!