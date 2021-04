Abramczyk Polonia Bydgoszcz ogłosiła w piątek pozyskanie kolejnego zawodnika do zespołu. Częścią formacji został Jewgienij Sajdullin. Być może Rosjanin będzie miał okazję zadebiutować w najbliższym spotkaniu bydgoszczan.

Polonia cały czas stara się załatać dziurę po Adrianie Gale, który na razie nie jest zdolny do jazdy. Brak żużlowca mocno odbił się w dwóch ostatnich meczach Polonii, która przegrała w Gdańsku ze Zdunek Wybrzeżem i szczęśliwie pokonała u siebie Arged Malesę Ostrów Wielkopolski. W tych starciach polską pozycję zajmował pozyskany na szybko Damian Stalkowski.



22-latek był jednak zastępowany przez zawodników spod numeru 8. W Gdańsku tę rolę otrzymał Brayden McGuinness. Australijczyk jednak wyraźnie odstawał od reszty. W czwartek okazję do zaprezentowania umiejętności otrzymał świeżo zakontraktowany Aleksiej Pilac. Łotysz także niewiele wniósł do zespołu.

Kolejną opcją na pozycji rezerwowego został Jewgienij Sajdullin. W piątek klub oficjalnie ogłosił wypożyczenie Rosjanina z KS Toruń. Do tej pory 21-latek nie miał okazji ścigać się w polskiej lidze, lecz kibice mogą kojarzyć go z ostatniego Speedway of Nations, gdzie wraz z Emilem Sajfutdinowem i Artiomem Łagutą sięgnął po złoto. Sajdullin najpewniej otrzyma okazję do jazdy w najbliższym meczu Polonii. 2 maja bydgoszczanie pojadą do Krosna, by tam zmierzyć się z Cellfast Wilkami.

