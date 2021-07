Żużel. eWinner 1. Liga. Play-off mają na wyciągnięcie ręki, ale jadą z drużyną, która im nie leży

Mowa tu o drużynie Aforti Startu Gniezno. Gnieźnianie, choć w tym sezonie zawodzą, jeśli gdzieś mają się pokusić o sprawienie niespodzianki, to wydaje się, że nie ma do tego lepszej okazji niż mecz na wybrzeżu z Wybrzeżem. Ostatnie trzy lata rywalizacji obu drużyn na torze w Gdańsku to trzy wyrównane pojedynki. Dwa razy triumfowali gospodarze, ale ostatnim razem górą byli przyjezdni.

Powodem tak dobrych wyników Startu na torze w Gdańsku w ostatnich latach (min. 44, 42 i 46 punktów) są m.in. problemy żużlowców Wybrzeża z dopasowaniem się do nawierzchni toru. Pomimo przedsezonowych zapowiedzi, że przywrócenie czerwono-biało-niebieskim atutu domowego obiektu jest priorytetem nowego menadżera, nie widać tego w wynikach.

Wybrzeże - u siebie słabe, na wyjazdach niespodziewanie wygrywa

Gdańszczanie pięciokrotnie rywalizowali w tym sezonie na swoim stadionie - dwukrotnie zremisowali, wydawać by się mogło, wygrane mecze. Wszak ROW Rybnik przyjechał do Gdańska bez swojego lidera, Michaela Jepsena Jensena, a zespół Arged Malesa Ostrów Wielkopolski przegrywał przed biegami nominowanymi ośmioma punktami. Raz padł remis (z Orłem Łódź), a tylko dwukrotnie żużlowcy Wybrzeża zwyciężali przed własną publicznością. Jeśli chce się walczyć o PGE Ekstraligę nie można sobie pozwolić na, momentami, kompromitujące utraty punktów.

Na szczęście dla sympatyków Wybrzeża, po nieudanych spotkaniach u siebie, podopieczni trenera Eryka Jóźwiaka sprawili dwie niespodzianki. Po siedmiu wygranych z rzędu zakończyli zwycięską serię Cellfast Wilków Krosno, wygrywając na Podkarpaciu 46:44. Później, po dwóch wpadkach na własnym torze, pokonali krośnian też u siebie. Gdańszczanie wygrali też w Łodzi, dzięki czemu wrócili do walki o fazę play-off, która - jak się w pewnym momencie wydawało - mogła odjechać bezpowrotnie.

Jeżeli Zdunek Wybrzeże Gdańsk chce włączyć się do walki o PGE Ekstraligę, czyli zrealizować swój przedsezonowy cel, musi nie tylko liczyć na gubienie punktów przez Abramczyk Polonię Bydgoszcz, ale również zmaksymalizować swój dorobek punktowy w ostatnich trzech rundach. To oznacza, że z Aforti Startem Gniezno nie tylko nie może przegrać, ale również musi wygrać co najmniej dwunastoma punktami, by zgarnąć punkt bonusowy. Czy to im się uda? Przekonamy się już jutro.

Awizowane składy

Zdunek Wybrzeże Gdańsk

9. Rasmus Jensen

10. Krystian Pieszczek

11. Jakub Jamróg

12. Michał Gruchalski

13. Wiktor Kułakow

14. Piotr Gryszpiński

15. Alan Szczotka

16.

Aforti Start Gniezno

1. Peter Kildemand

2.

3. Oskar Fajfer

4. Kevin Fajfer

5. Timo Lahti

6. Marcel Studziński

7. Mikołaj Czapla

8.

Piotr Kaczorek