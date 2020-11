​Żużel. eWinner 1. Liga. Petr Chlupac znalazł nowy klub? Czech ma trafić do Orła Łódź

Petr Chlupac ma podpisany kontrakt z eWinner Apatorem Toruń, jednak jest praktycznie bez szans na regularną jazdę w zespole beniaminka PGE Ekstraligi. Czeski żużlowiec dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu i najprawdopodobniej trafi na wypożyczenie do Orła Łódź.

Wszystkie polskie kluby szukają młodych zawodników ze względu na nowy przepis w regulaminie. Każdy musi mieć w podstawowym składzie - pod numerami 9-13 - żużlowca do 24 roku życia. Nie inaczej jest w Orle Łódź, gdzie próżno szukać kandydatów. Z naszych informacji wynika, że w drużynie z centalnej części Polski ma startować Czech Petr Chlupac, który zostanie wypożyczony z eWinner Apatora Toruń. 18-latek w poprzednim sezonie miał już podpisany kontrakt z klubem z Grodu Kopernika, lecz nie dostał choćby jednej szansy od trenera Tomasza Bajerskiego na zaprezentowanie swoich umiejętności.

W naszpikowanej gwiazdami drużynie było o to niezwykle ciężko. To normalne, że taka sytuacja mu nie odpowiadała. Szczególnie, że obecne przepisy sprzyjają tak młodym zawodnikom. Torunianie w ostatnich dniach wysyłali zapytania do klubów z niższych klas rozgrywkowych. Najbardziej zainteresowali byli łodzianie i to właśnie do Orła ma zostać wypożyczony Chlupac. Wygląda na to, że w ekipie prowadzonej przez Adama Skórnickiego będzie zdobywał doświadczenie na zapleczu PGE Ekstraligi.

Czech sezon 2019 spędził w Metalice Recycling Kolejarzu Rawicz. Wystąpił w trzech spotkaniach i uzyskał średnią biegową 1,273. W Orle na następny rok mają zostać: Norbert Kościuch, Marcin Nowak, Aleksandr Łoktajew oraz Brady Kurtz. Formację juniorską natomiast stworzą: Eryk Borczuch, Aleksander Grygolec i Mateusz Dul.

Zdjęcie Petr Chlupac / Flipper Jarosław Pabijan