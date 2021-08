Żużel. eWinner 1. Liga. Orzeł - Start. Jadą o kontrakty na sezon 2022. Szef może wyrzucić ponad połowę składu

"Jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz" - słyszymy to co roku. Trzeba się zgodzić z tym, że działacze szczególnie pamiętają ostatnie występy żużlowców, co może mieć znaczenie w przypadku rozmów kontraktowych. Okres transferowy w Orle Łódź zapowiada się na pasjonująco, gdyż Witold Skrzydlewski zadeklarował walkę o awans do PGE Ekstraligi. A takie słowa oznaczają jedno - duże wzmocnienia.

Plan już musi być

Główny sponsor klubu z centralnej części Polski bez wątpienia wskazał już zawodników, których chciałby pozostawić z obecnej kadry, a także wytypował potencjalne nowe nabytki. Plany może zmienić jednak po ostatnim meczu sezonu z Aforti Startem. Wszyscy żużlowcy Orła jadą o nowe kontrakty, szef w każdej chwili ma prawo do zmiany zdania i może postawić na innych w kontekście następnego roku.

W ciemno można zakładać, że budowę składu łodzianie rozpoczną od Luke'a Beckera. Amerykanin to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń w całej eWinner 1. Lidze. Na "ucznia" Grega Hancocka zwróciły uwagę też kluby z PGE Ekstraligi, dlatego Skrzydlewski musi szybko i skutecznie działać. Tak mocny zawodnik do lat 24 stanowiłby o sile łódzkiej drużyny. Z czystym sumieniem należy docenić również progres wykonany przez Mateusza Dula. Junior niedawno mówił, że nie ucieknie po sezonie do elity.

Dla jednych, jak i drugich to ważne starcie

A pozostali? Miewali lepsze i gorsze spotkania. W ich przypadku ważny będzie mecz w gnieźnianami, którzy przyjadą na łódzką Motoarenę bronić wysokiej zaliczki z pierwszego meczu w Gnieźnie (59:31). Aforti Start też kończy swój udział w rozgrywkach już po rundzie zasadniczej, ale jednak ma powody, by wygrać i zakończyć sezon z przytupem. Będzie to pożegnanie Rafaela Wojciechowskiego ze stanowiskiem menedżera zespołu. Niebawem powinniśmy poznać jego następcę.

Stawką niedzielnego pojedynku jest szóste miejsce w tabeli. Łodzianie i gnieźnianie celowali w fazę play-off, lecz muszą przełknąć gorzką pigułkę i w 2022 roku osiągnąć lepszy wynik. Ambicji w niedzielę nikomu nie zabraknie - zawsze lepiej zakończyć sezon zwycięstwem.

Awizowane składy na mecz Orzeł Łódź - Aforti Start Gniezno:

Orzeł Łódź: 9. Norbert Kościuch, 10. Marcin Nowak, 11. Aleksandr Łoktajew, 12. Luke Becker, 13. Brady Kurtz, 14. Jakub Sroka, 15. Aleksander Grygolec.

Aforti Start Gniezno: 1. Peter Kildemand, 2. Frederik Jakobsen, 3. Timo Lahti, 4. Mirosław Jabłoński, 5. Oskar Fajfer, 6., 7. Mikołaj Czapla.

Początek spotkania w niedzielę, 15 sierpnia, o godzinie 16:00.