Bardzo dziwny przebieg miało spotkanie Orła Łódź z ROW-em Rybnik. Dość długo mecz zdominowały upadki i nudy spowodowane brakiem mijanek. Pozytywnym akcentem starcia był kapitalny 15. bieg, w którym każdy do końca walczył o punkty. Najważniejszym wydarzeniem starcia okazała się jednak kraksa, przez jaką do szpitala trafił Przemysław Giera.

Mecz zaczął się najgorzej jak mógł. W pierwszym wyścigu upadł Wiktor Trofimow. Na szczęście zawodnik nie odniósł poważniejszych urazów. Okazało się to zaledwie preludium, gdyż upadków zanotowano zdecydowanie więcej. w różnych częściach meczu upadki zaliczył Rune Holta, czy też Mateusz Dul. To wszystko znacząco przedłużyło sobotnie zmagania. W nominowanym wypadek zaliczył także Norbert Kościuch, ale on akurat zdążył zejść na trawę w trakcie wyścigu.



Prawdziwie pechowy był jednak bieg juniorski, dwukrotnie powtarzany. Za pierwszym razem przerwanie biegu spowodował Jakub Sroka, choć już po przerwaniu wyścigu problemy mieli i Mateusz Tudzież, i Przemysław Giera. W drugim podejściu doszło do fatalnej kraksy. Giera przewrócił się na łuku, natomiast jadący za nim Tudzież z impetem wjechał w klubowego kolegę. Poturbowany 20-latek karetką został zwieziony z toru.



Samo spotkanie toczyło się dość zaskakująco. ROW dobrze zaczął mecz, ale łodzianie nie odpuścili faworyzowanemu przeciwnikowi, stawiając mu duży opór. Same wyniki biegów to wymiany ciosów, gdzie wygrywali raz jedni, raz drudzy. Walki na torze jednak zdecydowanie brakowało. Większość pojedynków w zasadzie kończyła się już na starcie, i rzadko kiedy doszło do wymiany pozycji na trasie. W pewnym momencie gospodarze zaskakująco przejęli inicjatywę, obejmując prowadzenie. Orzeł nie oddał minimalnej przewagi do samego końca, pieczętując wygraną kapitalnym 15. wyścigiem, w którym cała czwórka do samego końca miała realne szanse na punkty.

Orła do wygranej poprowadzili Brady Kurtz i Aleksander Łoktajew. Obaj ponownie stanęli na wysokości zadania, co jest szczególnie ważne w kontekście Australijczyka. U gości bardzo dobry powrót zaliczył Michael Jepsen Jensen. Duńczyk długo był niepokonany, lecz nie miał pełnego wsparcia u innych liderów rybniczan, którzy jeździli w kratkę.



ORZEŁ Łódź 45

ROW Rybnik 43

ORZEŁ ŁÓDŹ:

9. Marcin Nowak 8+1 (1,2,2*,3,0)

10. Luke Becker 6 (2,1,3,0)

11. Norbert Kościuch 5+2 (w,2*,1*,2,0)

12. Brady Kurtz 12+1 (2,3,2,2*,3)

13. Aleksandr Łoktajew 11+1 (1*,3,1,3,3)

14. Jakub Sroka 0 (w,0,0)

15. Mateusz Dul 3 (3,0,w)

16. Aleksander Grygolec NS



ROW RYBNIK:

1. Kacper Gomólski 5+2 (2*,1*,1,1)

2. Siergiej Łogaczow 8 (0,3,0,3,2)

3. Wiktor Trofimow 7+2 (3,0,2*,1*,1)

4. Rune Holta 9 (3,1,3,w,2)

5. Michael Jepsen Jensen 12+1 (3,3,3,2,1*)

6. Mateusz Tudzież 3 (2,1,0)

7. Przemysław Giera 0 (w,-,-)

Bieg po biegu:

1. Trofimow, Gomólski, Nowak, Kościuch (w) - 1:5 - 1:5

2. Dul, Tudzież, Giera (w), Sroka (w) - 3:2 - 4:7

3. Jensen, Kurtz, Łoktajew, Łogaczow - 3:3 - 7:10

4. Holta, Becker, Tudzież, Sroka - 2:4 - 9:14

5. Kurtz, Kościuch, Holta, Trofimow - 5:1 - 14:15

6. Łoktajew, Łogaczow, Gomólski, Dul - 3:3 - 17:18

7. Jensen, Nowak, Becker - 3:3 - 20:21

8. Holta, Trofimow, Łoktajew, Sroka - 1:5 - 21:26

9. Becker, Nowak, Gomólski, Łogaczow - 5:1 - 26:27

10. Jensen, Kurtz, Kościuch, Tudzież - 3:3 - 29:30

11. Nowak, Kurtz, Gomólski, Holta (w) - 5:1 - 34:31

12. Łogaczow, Kościuch, Dul (w) - 2:3 - 36:34

13. Łoktajew, Jensen, Trofimow, Becker - 3:3 - 39:37

14. Łogaczew, Trofimow, Łogaczew, Kościuch (u) - 3:3 - 42:40

15. Kurtz, Holta, Jensen, Nowak - 3:3 - 45:43



