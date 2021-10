Żużel. eWinner 1. Liga. Oficjalnie: Kolejny zawodnik zostaje w Orle Łódź. Co z Grzegorzem Zengotą?

Pierwszy z krajowych seniorów zdecydował się na pozostanie w Orle Łódź. Chodzi o Marcina Nowaka, który poszedł śladem Brady'ego Kurtza i Luke'a Beckera, ustalając warunki kontraktowe z klubem na sezon 2022. Żużlowiec pochodzący z Leszna zadomowił się już w drużynie z centralnej części Polski. Następne rozgrywki będą dla niego już trzecimi z rzędu. Zespół nadal będzie prowadził trener Adam Skórnicki.

Wcześniej porozumiano się także z młodzieżowcami - Mateuszem Dulem, Aleksandrem Grygolcem oraz Jakubem Sroką. Kadra łodzian powoli się krystalizuje. Zostały w zasadzie jeszcze tylko dwie niewiadome - drugi krajowy senior (niedawno pochodziły głosy o przedłużeniu umowy z Norbertem Kościuchem, ale klub jeszcze tego nie potwierdził), a także kreowany na lidera obcokrajowiec. Tutaj najczęściej wymienia się Nielsa Kristiana Iversena

Reklama

Nie ma miejsca dla Zengoty?

Czy porozumienie z Nowakiem i Kościuchem zamyka drogę do podpisania umowy z Orłem Grzegorzowi Zengocie? Nic z tych rzeczy. Główny sponsor klubu Witold Skrzydlewski co roku buduje szeroką kadrę. Często w klubie dochodziło do walki o skład, także w formacji seniorskiej. Szósty senior w kadrze nie byłby zatem niczym zaskakującym. Na pierwszoligowym rynku transferowym jest jeszcze kilku ciekawych zawodników do pozyskania.