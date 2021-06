Żużel. eWinner 1. Liga. Odbudowany Łoktajew i skuteczny Nowak zmniejszają szanse Polonii na play-off!

W lepszych nastrojach przystępowali do tego spotkania bydgoszczanie, którzy przed tygodniem wyrwali zwycięstwo w Gnieźnie. Powodem do optymizmu był też świeżo pozyskany zawodnik - Daniel Jeleniewski. W meczu z Aforti Startem zdobył jedenaście punktów i był jednym z architektów zwycięstwa na obczyźnie. Na dodatek, Jeleniewski startował kilka sezonów w Łodzi, co w tym meczu z pewnością mogło się przydać.

Odmienne humory panowały w Łodzi. Co prawda całkiem niedawno żużlowcy Adama Skórnickiego wyrwali remis w Ostrowie, ale wcześniej przegrali - jak się wydawało w ich trakcie - wygrane dwa mecze u siebie. Żeby tego było mało, w piątek ponieśli sromotną porażkę w Gnieźnie, gdzie przegrali 59:31. Niepokoić mogła też postawa Aleksandra Łoktajewa, który nie prezentował się źle, tylko fatalnie.

Reklama

Wyrównany początek, niebezpieczny wypadek żużlowca Orła

Pierwsza część spotkania miała dość wyrównany przebieg. Na minimalne prowadzenie wyszli goście, dzięki zwycięstwu w biegu drugim, ale w pozostałych wyścigach seniorzy Polonii nie byli w stanie powiększyć przewagi. Wykorzystali to łodzianie, którzy w biegu piątym wygrali podwójnie i odebrali prowadzenie. Nie oddali go już do samego końca spotkania.

Choć patrząc na wynik spotkania wydaje się, że łodzianie pewnie wygrali, to przy okazji biegu dziesiątego, kibice łódzkiego Orła z pewnością drżeli o ostateczne rozstrzygnięcie. Po starcie do tej gonitwy Wiktor Przyjemski i Norbert Kościuch zderzyli się, a efektem był upadek żużlowca Orła.

Kontuzja Kościucha nie przeszkodziła Orłowi

Jak pokazały powtórki, powodem upadku były wyrwane przez hak Przyjemskiego szprychy w przednim kole Kościucha. Żużlowiec Orła upadając zrobił fikołka wraz z motocyklem. Na domiar złego, motocykl uderzył w leżącego na torze Kościucha. Na torze pojawiła się karetka, a doświadczony zawodnik nie był zdolny do dalszej jazdy. Pierwsze diagnozy podane na antenie nSport+ wskazują na kontuzję barku, jednak na potwierdzenie tych doniesień musimy jeszcze zaczekać.

Kluczem do zwycięstwa okazała się ostatnia seria zasadniczej części spotkania. Łodzianie wykorzystali korzystniejsze tego dnia pierwsze i trzeci pole startowe, a na dodatek Becker pokonał w biegu dwunastym Beckera. Dało to łodzianom ośmiopunktowe prowadzenie, którego nie tylko nie oddali, ale nawet powiększyli w biegach nominowanych.

Piotr Kaczorek



Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!



Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!