Żużel. eWinner 1. liga. Nowe daty zaległych spotkań. 5. kolejka przesunięta!

We wtorek GKSŻ podał nowe terminy trzech zaległych spotkań eWinner 1. ligi. Główną informacją komunikatu jest natomiast przełożenie całej 5. kolejki zmagań na czerwiec. Ma to oczywiście związek z ułożeniem meczów tak, by mogli wejść na nie kibice.

Pierwsza część komunikatu dotyczyła przesunięcia meczów nierozegranych w pierwszym terminie. Zaległe pojedynki odbędą się w drugiej połowie maja, dzięki czemu na trybunach zasiądą już widzowie.



Nowe terminy zaległych spotkań:

Aforti Start Gniezno - Orzeł Łódź - wtorek 18 maja, godz. 18:00

ROW Rybnik - Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - wtorek 18 maja, godz. 20:15

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - Aforti Start Gniezno - wtorek 25 maja, godz. 18:00



Ponadto w komunikacie pojawiła się informacja, że starcia 5. kolejki także otrzymały nowy termin. Pierwotnie starcia miały zostać rozegrane w najbliższy weekend. Mecze przesunięto jednak na dni 11-14 czerwca. Taka decyzja również wynika z luzowania obostrzeń. Szczegółowe daty rozegrania meczów zostaną ustalone później.

Mecze 5. kolejki eWinner 1. ligi:

Cellfast Wilki Krosno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Orzeł Łódź - Arged Malesa Ostrów Wielkopolski

ROW Rybnik - Unia Tarnów

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Aforti Start Gniezno

