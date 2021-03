Żużel. eWinner 1.Liga. Nasza ocena Arged Malesa Ostrów: Mocni liderzy, nieźli juniorzy, niepewna druga linia

​Po znakomitym sezonie 2019, zakończonym na drugim miejscu, przyszedł rok 2020, który był dla ostrowskiego zespołu sporo gorszy, bo zmagania zakończył na szóstej lokacie. Teraz ciężko typować konkretną pozycję po zakończeniu rozgrywek, ale kibice w Ostrowie raczej nie powinni się spodziewać skrajnych scenariuszy - skrajnie pozytywnego, oznaczającego awans do PGE Ekstraligi i skrajnie negatywnego, zakładającego spadek.

PLUSY

Niezawodni liderzy. Wydaje się, że o sile zespołu stanowić będą: Nicolai Klindt, Olivier Berntzon i Tomasz Gapiński. Cała trójka zawodników od kilku sezonów nie schodzi poniżej pewnego poziomu i nic nie wskazuje na to, żeby w tym roku miało było inaczej. Przepis o zawodniku do lat 24 spowodował w eWinner 1. Lidze spory dopływ zawodników, którzy nie znaleźli sobie miejsca w PGE Ekstralidze. Ostrowianie, w przeciwieństwie do kilku innych zespołów, nie rzucili się na spadkowiczów z wyższej klasy rozgrywkowej, tylko postawili na sprawdzone w pierwszoligowym boju nazwiska. Być może nie byliby oni gwarantem dobrych zdobyczy w PGE Ekstralidze, natomiast w eWinner 1. Lidze powinni należycie wywiązać się ze swojej roli.

Niezła młodzież. Po spadku Lokomotivu Daugavpils do 2. Ligi Żużlowej, transferze Mateusza Cierniaka do Motoru Lublin i zakończeniu wieku juniora przez kilku zawodników, na rynku pierwszoligowych młodzieżowców zrobiła się posucha. Na horyzoncie nie widać żadnego żużlowca, który - przynajmniej na papierze - znacząco wybijałby się ponad resztę. W tej sytuacji banda chłopaków, która fachu uczyła się w ostrowskiej szkółce wygląda całkiem nieźle. Choć w poprzednim roku nie osiągali oni oszałamiających wyników, to pozostawiali po sobie co najmniej dobre wrażenie, a doświadczenie zdobyte w pełni przejechanym sezonie powinno zaprocentować. Tym bardziej, że klub mocno w nich wierzy, co objawia się chociażby przez dosprzętowienie młodzieżowców silnikami od Flemminga Graversena.

Stabilizacja. W dzisiejszym żużlu nie obserwujemy tak wielu zmian barw klubowych przez zawodników, czy trenerów, jak jeszcze przed kilkoma laty. Dlatego kibiców w Ostrowie powinno cieszyć, że działaczom udało się znaleźć odpowiedniego trenera na lata. Poza tym, wydaje się, że drużyna oparta jest na trwałym kręgosłupie - Klindt, Gapiński, Cyfer i młodzieżowcy. O sile jedności i konsekwencji przekonali się choćby w Gnieźnie, gdzie po awansie 1. Ligi, praktycznie niezmienionym zespołem, miejscowy Start zajął 3. miejsce w lidze. Ponadto, należy docenić konsekwencję w zakresie szkolenia młodzieży. Szkółka cały czas działa prężnie, a w kadrze drużyny, drugi sezon z rzędu, są tylko wychowankowie ostrowskiego klubu.

MINUSY

Nie najmocniejsza druga linia. Analizując skład drużyny Arged Malesa Ostrów Wielkopolski widać dwa poważne znaki zapytania. Są one przy pozycjach czwartego i piątego seniora, o które rywalizować będą Adrian Cyfer, Daniel Kaczmarek i Patrick Hansen. Żaden z tych zawodników nie miał w swojej karierze sezonu, który mógłby wspominać z rozrzewnieniem, bo rządził i dzielił na ligowych torach. I choć każdy z nich ma na swoim koncie mniejsze, czy większe sukcesy, jak np. złota MIMP Daniela Kaczmarka, to żaden z tego trio nie będzie - przynajmniej na początku sezonu - budził strachu u rywali.

Brak mocnego zawodnika U24. Na pozycję zawodnika do lat 24, drużyna Arged Malesa Ostrów Wielkopolski ma w składzie dwóch zawodników - Daniela Kaczmarka i Patricka Hansena. Porównując dyspozycję obu zawodników w poprzednich sezonach z dyspozycją Andreasa Lyagera z Abramczyk Polonii Bydgoszcz, czy Frederika Jakobsena z Aforti Startu Gniezno, nie można powiedzieć, że wspomniana dwójka reprezentantów ostrowskiego klubu będzie na czele klasyfikacji zawodników U24. Oczywiście ani Kaczmarek, ani Hansen nie są złymi żużlowcami, jednak nie można stwierdzić - niezależnie od tego, który z nich znajdzie się w składzie - że zawodnik U24 będzie atutem ostrowian.

KLUCZOWY ZAWODNIK

Wydaje się, że największy znak zapytania można postawić przy Danielu Kaczmarku. Dwukrotny złoty medalista Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski z pewnością jest w stanie rywalizować z powodzeniem na pierwszoligowych torach, jednak musi to udowodnić w walce z rywalami. Kaczmarek skończy w tym roku 24 lata i wydaje się, że instytucja zawodnika U24 jest skrojona idealnie pod niego. Jeśli nie stanie na wysokości zadania i nie poprawi swoich zdobyczy, może nie tylko negatywnie wpłynąć na końcowy rezultat ostrowskiej drużyny, ale również zaszkodzić swojej dalszej karierze. Zimą nie będzie już chroniony ani przez przepis o młodzieżowcach, ani o zawodniku U23, ani U24. Kaczmarek stanie się seniorem, a wtedy o kontrakt - bez poprawy rezultatów - będzie mu trudniej.

KOMENTARZ

Drużyna Arged Malesa Ostrów Wielkopolski, choć się wzmocniła, nie zwiększyła znacząco swojej siły rażenia. Gdyby nie fakt, że rywale również nie próżnowali w okresie transferowym, można by przypuszczać, że ostrowianie znacząco poprawią swój wynik z poprzedniego sezonu. Niestety dla nich, pozostali ligowcy wzmocnili się raczej bardziej, niż drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego, przez co wielkopolanie mogą nie zmieścić się do pierwszej czwórki.

NASZ TYP

5. miejsce.

Zdjęcie Nicolai Klindt / Paweł Wilczyński / Newspix