Żużel. eWinner 1. Liga. Mocarstwowe plany Orła Łódź. Prezes zapowiada szturm na PGE Ekstraligę!

- W 2022 roku chcemy stworzyć taką drużynę, która zawalczy o awans. Nie będziemy już mówić, że jedziemy o utrzymanie, tylko stawiamy sobie wysokie cele. Trzymamy kciuki, aby dwie piłkarskie drużyny z Łodzi oraz jedna żużlowa awansowały do najwyższej ligi - zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej, cytowany przez klubową stronę internetową, Witold Skrzydlewski.

To odważne deklaracje, zważywszy na pozycję Orła w ligowej tabeli w tym sezonie. Najwięcej, na co w tym momencie stać łodzian, to szóste miejsce. To jednak nie jest jeszcze pewne, bo żeby tak się stało, łodzianie muszą pokonać w niedzielę na Moto Arenie Aforti Start Gniezno.

Reklama

Jeśli Orzeł chce walczyć w przyszłym roku o awans do PGE Ekstraligi, potrzebne będą wzmocnienia. Od jakiegoś czasu spekuluje się, że po jednym roku spędzonym w Tarnowie, do Łodzi ma wrócić Rohan Tungate. Czy tak się stanie? - W życiu nikogo tak nie potraktowałem i nie potraktuję. Jestem tak nauczony, że każdego trzeba wysłuchać - mówił Skrzydlewski we wspomnianej rozmowie z Interią, pytany o to, czy wyrzuciłby Rohana Tungate’a i jego doradcę, Marcina Gortata, za drzwi.

Mecz Narodów już 4 września

Sezon w żużlowy zakończy Mecz Narodów. Podczas briefingu prasowego, Skrzydlewski ogłosił skład drużyny Orłów, czyli quasi-reprezentacji Polski. - W ekipie Orłów pojedzie Patryk Dudek, który jest zawodnikiem Falubazu Zielona Góra. Ludzie znający się na żużlu wiedzą, że to trzeci zawodnik w Polsce. Zobaczymy również dwóch naszych żużlowców - Norberta Kościucha i Marcina Nowaka. Podpisaliśmy kontrakt także z Przemysławem Pawlickim. Dudek oraz Pawlicki po raz pierwszy wystąpią na naszym stadionie. Reprezentacja Orłów jest naprawdę silna. Chcielibyśmy, żeby ta drużyna powalczyła i aby na zakończenie zawodów usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Witold Skrzydlewski. Kolejna drużyna ma zostać przedstawiona za tydzień.

Od soboty rusza też sprzedaż biletów na turniej kończący sezon żużlowy na łódzkiej Moto Arenie. Kobiety i dzieci za bilet muszą zapłacić 5 złotych, a mężczyźni 20 złotych. Do wejścia upoważniają też bilety na zeszłoroczny Mecz Narodów i karnety na ten sezon. Na zawody zostanie przygotowany specjalny program meczowy, który będzie dostępny za darmo. - W środku umieścimy całą żużlową historię Orła Łódź. Kibice znajdą tam opisy kolejnych sezonów opatrzone zdjęciami drużyn. Będzie to na pewno gratka dla kolekcjonerów - powiedział, cytowany przez orzel.lodz.pl, Witold Skrzydlewski.