Żużel. eWinner 1. liga. Mecze wyjazdowe zweryfikowały Mroczkę. Zawodnik tylko swojego toru?

W pierwszej kolejce eWinner 1. ligi Artur Mroczka pozytywnie zaskoczył fanów, ciągnąć wynik Unii. Kolejne spotkania pokazały, że zawodnik będzie sprawiał zagrożenie głównie na własnym torze. Wszystko za sprawą sprzętu dobrze spasowanego na tarnowski obiekt. W meczach wyjazdowych wychodzą natomiast braki wynikające z nagłego wskoczenia do składu.

Unia Tarnów nie ma na razie powodów do zadowolenia. Zespół jest wprawdzie w rytmie meczowym, lecz trzy spotkania zakończył on porażką. Na dodatek trudno wskazać zawodnika, jaki wsparłby Rohana Tungate'a w zdobywaniu cennych punktów. Australijczyk został osamotniony przez kontuzję Nielsa Kristiana Iversena oraz kłopoty na linii Unia - Paweł Miesiąc, zakończone poszukiwaniem nowego klubu przez Polaka.

Po pierwszym meczu zaczęło upatrywać lidera w osobie Artura Mroczki. 31-latek zaprezentował dobrą formę w starciu ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk, notując dwanaście punktów i bonus. Występ zaskoczył, gdyż pierwotnie zawodnik nie został przewidziany w składzie. Polską parę mieli tworzyć Miesiąc i Ernest Koza, a Mroczka pozostawał jedynie opcją rezerwową. Kolejne starcia zweryfikowały grudziądzanina. W Łodzi miewał on dobre momenty, lecz wynik ośmiu punktów z bonusem w sześciu startach nieszczególnie zachwyca. Jeszcze mniej do powiedzenia żużlowiec miał w Bydgoszczy, gdzie przywiózł zaledwie sześć "oczek" w pięciu biegach.

Różnice mają swoje powody

Takie rezultaty nie wzięły się znikąd. Nagłe wyciągnięcie Mroczki z "lodówki" sprawiło, że nie jest on odpowiednio przygotowany sprzętowo do sezonu. Dobry pierwszy występ to zasługa Jacka Rempały, który dostarczył zawodnikowi silnik odpowiednio spasowany pod tarnowski tor. Poza tym jednak żużlowiec ma spore braki w jednostkach napędowych, dlatego w kolejnych meczach dysproporcja między jego występami powinna się powiększać.

Mroczka niejednokrotnie udowodnił także, iż lubi ścigać się w Tarnowie. W barwach Unii obecny 31-latek zazwyczaj miał więcej do powiedzenia u siebie. Wyjątkami są sezon 2015 i 2020. Ten drugi był dość specyficzny, gdyż Mroczka osiągnął taką samą średnią meczową w starciach domowych i wyjazdowych.

Średnia meczowa Mroczki w barwach Unii:

sezon 2015: 5,71 - śr. domowa, 6,29 - śr. wyjazdowa

sezon 2017: 11,13 - śr. domowa, 8,67 - śr. wyjazdowa

sezon 2018: 6,14 - śr. domowa, 3,43 - śr. wyjazdowa

sezon 2019: 8,67 - śr. domowa, 5,5 - śr. wyjazdowa

sezon 2020: 7,00 - śr. domowa, 7,00 - śr. wyjazdowa

