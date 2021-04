Żużel. eWinner 1. liga. Mecz Aforti Start Gniezno - Orzeł Łódź przełożony. Powodem wypadek zawodników gości

W czwartek miał odbyć się zaległy mecz Aforti Startu Gniezno z Orłem Łódź. Na kilka godzin przed pojedynkiem gospodarze poinformowali jednak, że mecz nie dojdzie do skutku. Powodem przełożenia jest wypadek komunikacyjny zawodników gości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra. Kubera zamknął nam usta INTERIA.TV

Reklama

29 kwietnia gnieźnianie mieli podjąć na własnym terenie Orła, rozgrywając spotkanie pierwszej kolejki eWinner 1. ligi. Do samego dnia meczu wszystko przebiegało zgodnie z planem, a i pogoda nie dawała powodów na kolejne przełożenie spotkania.

Reklama

Do starcia jednak nie dojdzie, o czym poinformował Start. Powodem kolejnego przesunięcia pojedynku jest wypadek komunikacyjny zawodników z Łodzi. "W związku z wypadkiem komunikacyjnym zawodników KŻ Orzeł Łódź - w nawiązaniu do art. 762 ust. 5, w związku z art. 777 ust. 3mecz Aforti Start Gniezno - KŻ Orzeł Łódź nie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r." - taki komunikat został opublikowany na facebookowym profilu Startu. Na razie nie pojawiają się dokładniejsze informacje na ten temat. Sam Orzeł nie odniósł się jeszcze do tematu.

Tym samym drużyna z Gniezna nadal nie może wejść w rytm meczowy. Po niemalże miesiącu od rozpoczęcia zmagań, gnieźnianie mają na swoim koncie jedno rozegrane spotkanie. Pierwszy raz w ligowym spotkaniu drużyna wzięła udział 26 kwietnia, na wyjeździe pokonując Unię Tarnów.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź