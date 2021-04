Żużel. eWinner 1. liga. Mecz Aforti Start Gniezno - Orzeł Łódź przełożony

Potwierdziły się obawy o których nieoficjalnie informowaliśmy w środę. Na skutek zakażeń w Aforti Starcie Gniezno zaplanowany na sobotę mecz gnieźnian z Orłem Łódź został przełożony. Nowy termin spotkania nie został jeszcze ogłoszony. Niestety, może się okazać, że to dopiero początek złych wieści płynących z eWinner 1. ligi.

W środę nasi dziennikarze informowali o tym, że spotkanie Aforti Startu z Orłem jest zagrożone ze względu na złe samopoczucie kilku zawodników drużyny z Gniezna. Co prawda, nie dysponowano wówczas jeszcze wynikami ich testów na obecność COVID-19, ale każdy spodziewał się najgorszego. Przewidywania potwierdziły się w czwartek, gdy Główna Komisja Sportowego Żużla wydała oficjalny komunikat. Potwierdzono, że ze względu na zakażenia w pierwszej stolicy Polski mecz zostanie przełożony. Nie znamy jeszcze nowego terminu, który działacze wyznaczą na jego rozegranie.

Niestety, może się okazać, że to dopiero początek złych informacji dotyczących stanu zdrowia zawodników eWinner 1. Ligi. Kluby mają obowiązek przebadania swoich żużlowców oraz osób funkcyjnych na 48 godzin przed rozpoczęciem każdych zawodów. Zawodnicy Startu złe samopoczucie oraz objawy choroby zgłaszali już wcześniej, jednak z wysłaniem ich na testy oczekiwano do terminu wyznaczonego przez ligę. Co ważne, spotkanie gnieźnian z Orłem Łódź miało odbywać się jako pierwsze w tym sezonie na zapleczu PGE Ekstraligi i jako jedyne w sobotę. Żużlowa centrala wciąż nie dysponuje więc wynikami tych, których zawody są zaplanowane na niedzielę i poniedziałek. Kiedy nadejdą one do GKSŻ-u, konieczne może okazać się przełożenie więcej niż jednego spotkania.

Póki co oficjalnie możemy mówić tylko o meczu Aforti Start Gniezno - Orzeł Łódź. Niestety, przełożenie tych zawodów ostatecznie niweczy plany o ligowej inaguracji rozbitej na cały wielkanocny weekend. Przypomnijmy, że wcześniej - również ze względu na zakażenia koronawirusem wśród zawodników - zmieniono terminy zaplanowanych na Wielką Sobotę spotkań PGE Ekstraligi. ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz zmierzy się z Betard Spartą Wrocław 23 kwietnia. Tego samego dnia odbędzie się również spotkanie Motoru Lublin z Włókniarzem Częstochowa.

GKSŻ w tym samym komunikacie potwierdziła również szczegóły dotyczące pozostałych meczów inauguracyjnej kolejki eWinner 1. Ligi.

4 kwietnia 2021 r. (niedziela)

ROW Rybnik - Cellfast Wilki Krosno godz. 14:00

Przewodniczący Jury: Zbigniew Kuśnierski

Sędzia: Ryszard Bryła

Komisarz Toru: Tomasz Welc

5 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

Unia Tarnów - Zdunek Wybrzeże Gdańsk godz. 15:30

Przewodniczący Jury: Marek Wojaczek

Sędzia: Grzegorz Sokołowski

Komisarz Toru: Krzysztof Guz

Pierwsze posiedzenie Jury o godz. 9:30.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Arged Malesa Ostrów Wlkp. godz. 18:00

Przewodniczący Jury: Zbigniew Fiałkowski

Sędzia: Michał Sasień

Komisarz Toru: Krzysztof Okupski

Pierwsze posiedzenie Jury o godz. 12:00.

