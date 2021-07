Żużel. eWinner 1. Liga. Kilka lat przewyższali oczekiwania, teraz się nie udało. Dlaczego?

Żużel

Choć mamy dopiero drugą połowę lipca, kibice Aforti Startu Gniezno już teraz wiedzą, kiedy ich ulubiona drużyna zakończy swój sezon. Po porażce w Gdańsku czerwono-czarni stracili już szansę na awans do fazy play-off i wiadomo, że za trzy tygodnie odjadą ostatnie ligowe spotkanie. To o tyle zaskakujące, że gnieźnianie w trzech ostatnich sezonach, pomimo nieimponujących nazwisk w składzie, kończyli rozgrywki na podium. Co poszło nie tak w tym sezonie?

