Żużel. eWinner 1. liga. Juniorzy Unii zawodzą na torze, ale sponsor za darmo ich ostrzygł

W 2021 roku Dawid Rempała i Przemysław Konieczny głównie przywozili zera na swoje konto. Unia Tarnów pochwaliła się jednak, że obaj skorzystali ostatnio z fryzjerskich usług sponsora, który jednak „na zero” ich nie obciął, tylko odpowiednio ułożył im fryzury. Czy po pozbyciu się zbędnego ciężaru z głowy juniorzy Unii Tarnów z zaczną przywozić punkty?

Oczywiście to ostatnie zdanie to żart, choć dotyka ona poważnego problemu w drużynie. Przed pierwszym meczem ciepło mówiło się o młodzieżowej formacji Unii, która miała wnieść do zespołu określoną jakość. Na razie jednak kibice mogą rwać sobie włosy z głowy, gdyż ich młodzi zawodnicy mocno pracują na miano "rozczarowania sezonu".

Miano lidera otrzymał Przemysław Konieczny. Po jego zeszłorocznych występach wiele sobie obiecywano. W pierwszych meczach zawodnik nie wystąpił z powodu zakażenia koronawirusem. Gdy 20-latek już powrócił, dał kibicom sporo obaw swoja bezbarwną postawą. Tomasz Proszowski mówił nam niedawno, że Konieczny potrzebuje dużej liczby startów, by się rozjeździć. Unia tego czasu jednak nie ma.

Przemysław Konieczny:

3 punkty (3,0,0) w meczu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz

1 punkt (0,1,0,0) w meczu z Aforti Startem Gniezno

Szczególnie na starcie sezonu więcej osób spojrzało na Dawida Rempałę. Trzeba mu oddać, że w pierwszych biegach radzi sobie dobrze. Później jednak żużlowiec w zasadzie znika, przegrywając także ze swoimi rówieśnikami. Poza biegiem juniorskim Rempała zdobył punkt tylko dlatego, że wystąpił w trzyosobowym wyścigu.

Dawid Rempała:

2 punkty (2,0,0,0) w meczu ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk

3 punkty (3,0,0,0) w meczu z Orłem Łódź

3+1 punkty (2*,1,0) w meczu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz

3 punkty (3,0,0) w meczu z Aforti Startem Gniezno

Skoro wspomniani żużlowcy prezentują słaby poziom, to może Unia powinna sięgnąć po kogoś innego? Dwa mecze bez Koniecznego pokazały, że zaplecze juniorskie w klubie występuje "na papierze". Numerem 3 w talii jest Piotr Świercz, lecz 17-latek jeszcze nie dojrzał do ligowych startów. Na rynku z kolei trudno znaleźć zawodnika, o jakiego klub mógłby powalczyć.

Piotr Świercz:

0 punktów (0) ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk

1 punkt (0,0,0,1) z Orłem Łódź

Mieli dominować rówieśników, a jeżdżą tak samo

Zły obraz postawy młodzieżowców nieco zamazują biegi juniorskie. W nich Unia nie wypada aż tak blado. Młodzieżowcy mieli być jednak lepsi od większości, a tymczasem nie odstają od reszty. W obecnym położeniu Unia potrzebuje natomiast punktów "ekstra", których nie dostarczają seniorzy. Oczywiście Konieczny i Rempała nie są głównymi winowajcami porażek Unii, ale niewątpliwie wrzucają kolejny kamyczek do ogródka tarnowskiego marazmu.

Wyniki biegów juniorskich:

2:4 ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk

3:3 z Orłem Łódź

5:1 z Abramczyk Polonią Bydgoszcz

3:3 z Aforti Startem Gniezno



Łączny bilans punktowy juniorów w poszczególnych meczach:

2:7 ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk

4:4 z Orłem Łódź

6:2 z Abramczyk Polonią Bydgoszcz

4:4 z Aforti Startem Gniezno

