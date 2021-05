Żużel. eWinner 1. Liga. Gała wraca! Polonia w najbliższym meczu już w pełnym składzie

Kontuzja Adriana Gały mocno pokrzyżowała plany Abramczyk Polonii Bydgoszcz, która w czterech spotkaniach nie mogła skorzystać z jego usług. Trudny okres bydgoszczanie mają już za sobą. Zawodnik ogłosił, że w środę wróci na motocykl. Dla drużyny to świetna informacja, tym bardziej że w najbliższym meczu wystąpi także Wiktor Przyjemski, dzięki czemu Polonia po raz pierwszy zaprezentuje się w najlepszym składzie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra. Wilki liderem. Miesiąc po laniu w Rybniku INTERIA.TV

Reklama





Reklama

Podczas ćwierćfinału mistrzostw Polski w Bydgoszczy Adrian Gała zaliczył koszmarny wypadek. Żużlowiec od razu trafił do szpitala. Choć pierwsze informacje na temat jego stanu zdrowia były bardzo niepokojące, to oficjalnie sytuacja nie skończyła się aż tak tragicznie. Mimo wszystko spodziewano się, że 26-latek nieprędko wróci na tor, co zmusi Polonię do szukania zastępstwa.

Problem dla zawodnika i drużyny

Uraz przeszkodził Gale złapać rytm. Zawodnik zmienił otoczenie, by zrobić kolejny krok w karierze, choć i w Starcie Gniezno jego forma stopniowo rosła. Pierwszy mecz pokazał, że zespół może mieć pożytek z nowego nabytku, który w starciu z Unią Tarnów przywiózł 11 punktów i 3 bonusy.

Klub z Bydgoszczy postanowił doraźnie łatać dziurę, porozumiewając się z Damianem Stalkowskim, Aleksiejem Pilacem oraz Jewgienijem Sajdullinem. Dopiero ten ostatni stanowił realną pomoc, lecz w pełni nie zastąpił on Polaka. Bez polskiego seniora bydgoszczanie odjechali cztery spotkania, przegrywając trzy z nich. Domowy mecz z Arged Malesą Ostrów Wielkopolski został z kolei wygrany po wielkiej dramaturgii i sporych kontrowersjach.

Czas na powrót i prężenie muskułów

Na szczęście dla Polonii kończy się czas kłopotów kadrowych, co potwierdził sam Gała. - Czuję się już dużo lepiej. Rehabilitacja przebiega bardzo dobrze, dlatego w środę wracam na motocykle. Lekarze są w szoku, że wszystko idzie tak pomyślnie. Po czterech tygodniach jestem już gotowy do jazdy. Początkowo przerwa miała trwać ok. 2-3 miesiące. Skróciłem zatem ten okres do minimum - stwierdził w wywiadzie dla klubowej telewizji zawodnik. W jego powrocie pomoże przełożenie najbliższego meczu Polonii. Żużlowiec ma zatem więcej czasu na trening.

Powrót Gały przychodzi w najlepszym momencie. Za chwilę szesnaste urodziny skończy Wiktor Przyjemski. Młody zawodnik od razu powinien wskoczyć do składu. Obecnie klub ma także solidnego zmiennika w postaci Sajdullina. Wszystko wskazuje na to, że 30 maja bydgoszczanie przywitają Orła w pełnym zestawieniu, a mecz okaże się sprawdzianem, jaki realnie potencjał posiada drużyna Polonii.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź