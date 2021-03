Żużel. eWinner 1. liga. Ekipy powoli wyjeżdżają na tor. Niektórzy wciąż czekają

Pierwsza kolejka eWinner 1. ligi może obfitować w sporą dawkę zaskoczeń, gdyż nie wszyscy mają za sobą treningi na motocyklu. Najgorzej sytuacja wygląda w Krośnie, gdzie wyjazd na własny tor to dla Cellfast Wilków melodia przyszłości.

Kłopotów w wyjeździe na swój obiekt nie uświadczyli w Gdańsku. Miejscowe Zdunek Wybrzeże już od jakiegoś czasu kręci kółka na "owalu". Oprócz zawodników krajowych na torze pojawili się również wszyscy zagraniczni zawodnicy, zatem drużyna zdaje się zwarta i gotowa do zdobywania ligowych punktów.

Podobnie sytuacja wygląda w Bydgoszczy. Choć Abramczyk Polonia nie może liczyć na łaskawość pogody, to jednak zespół przeszedł na typowo żużlowe treningi. We wtorek do pozostałych dołączyli Andreas Lyager, David Bellego oraz Dimitri Berge. W tym tygodniu podopieczni Lecha Kędziory zamierzali sprawdzić się w boju przeciwko eWinner Apatorowi Toruń, lecz spotkania są zagrożone z powodu koronawirusa w szeregach drużyny z Ekstraligi.

Prawie wszyscy żużlowcy Aforti Start stanęli pod taśmą w Gnieźnie. Zespół czeka jedynie na przybycie Petera Kildemanda. Sporo powodów do zadowolenia mają też w Ostrowie Wielkopolskim. Arged Malesa TŻ Ostrovia również ścigała się na swoim torze. Dla juniorskiej formacji była to szansa sprawdzenia nowego sprzętu. W ostatnich dniach młodzieżowcy zostali zaopatrzeni w silniki Flemminga Gravesena.

W Unii Tarnów obecnie skupiają się na szyciu kevlarów. O wyjeździe na tor nie ma na razie mowy, co zresztą potwierdził sam klub. Z tego też powodu do skutku nie doszedł sparing z Włókniarzem Częstochowa. Unia planuje treningi torowe w tym tygodniu, o ile w Tarnowie przestaną pojawiać się przymrozki.

Niewiele o swoich przygotowaniach informują ROW Rybnik oraz KŻ Orzeł Łódź. I jedni, i drudzy nie podali również ostatnio wiadomości dotyczących potencjalnych sparingów. Wiemy jedynie, że ROW pierwszy trening zaliczył w tym samym dniu co TŻ Ostrovia. O kolejnych krokach strona klubowa milczy.

Najgorzej sytuacja wygląda w Krośnie. Cellfast Wilki są bowiem uziemione, gdyż aktualnie na stadionie trwają prace remontowe związane z oświetleniem. To natomiast uniemożliwia odpowiednie przygotowanie nawierzchni do uprawiania żużla. Trudno także określić, kiedy beniaminek przeprowadzi treningi u siebie, dlatego jako opcja awaryjna pojawił się wyjazd do Krakowa lub nawet za granicę. Ponadto eWinner 1. liga już przełożyła pierwsze domowe starcie krośnian, które wstępnie zaplanowano na 11 kwietnia.

Patryk Głowacki



