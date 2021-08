​Żużel. eWinner 1. Liga. Celujący debiutant i weteran, brak wsparcia liderów w Wybrzeżu

Noty dla zawodników ROW-u Rybnik

Kacper Gomólski: 2 - wychowanek gnieźnieńskiego Startu był w tym meczu bezbarwny. Może się cieszyć, że regulamin jest taki, a nie inny, bo gdyby była taka możliwość, mógłby stracić miejsce w składzie na rzecz Jepsena Jensena.

Rune Holta: 6 - Norweg z polskim paszportem nie przestaje zaskakiwać. 48-latek jest niczym wino. Pozyskanie go przez ROW było strzałem w dziesiątkę. Do pełni szczęścia brakuje równej dyspozycji u siebie i na wyjeździe, ale w Rybniku chyba i tak nie narzekają.

Siergiej Łogaczow: 5 - szału może nie zrobił, nie był to występ, który będziemy pamiętać przez lata, ale odjechał bardzo solidne spotkanie na wysokim poziomie.

Wiktor Trofimow: 5 - szkoda ostatniego biegu, bo był to bardzo dobry mecz Ukraińca z polskim paszportem.

Pontus Aspgren: 4+ - szwedzka rewelacja pojechała podobnie, jak w Ostrowie, tzn. z biegu na bieg się rozkręcała. Wydaje się, że podpisanie aneksu finansowego z Aspgrenem, było strzałem w dziesiątkę.

Paweł Trześniewski: 6 - choć punkty mogą na to nie wskazywać, to był to znakomity występ ligowego debiutanta. Co prawda w obu biegach, w których przywiózł podwójne zwycięstwo nie musiał walczyć z zawodnikami z najwyższej półki, ale i tak należą mu się słowa uznania. Rozmawiamy przecież o 16-latku.

Mateusz Tudzież: 3+ - zrobił swoje i to w dobrym stylu.

Noty dla zawodników Zdunek Wybrzeża Gdańsk

Rasmus Jensen: 5 - trzeci najskuteczniejszy żużlowiec Wybrzeża udowodnił, że zasługuje na wyższe miejsce w hierarchii.

Krystian Pieszczek: 5 - dobry występ wychowanka Wybrzeża. Szkoda dwóch zer w kiepskim stylu, ale w końcu kibice w Gdańsku mogli być zadowoleni z jego postawy.

Jakub Jamróg: 1 - bardzo słabe zawody w wykonaniu drugiego najlepszego zawodnika Wybrzeża. Nie był w stanie walczyć z liderami rywali, pokonywał jedynie zawodników raczej słabszych lub niedoświadczonych. A tych nie było w drużynie ROW-u wielu.

Drew Kemp: 1 - nie pokazał niczego ciekawego, zdołał przywieźć za plecami jedynie kolegów z drużyny. Im dłużej trwa sezon, tym bardziej zamiast zastanawiać się, który z zawodników U24 Wybrzeża jest najlepszy, zastanawiamy się, który jest najgorszy - konkurencja jest mocna.

Wiktor Kułakow: 1 - bardzo słaby występ Rosjanina. Dwukrotnie przywieziony na 1:5, wygrana jedynie ze słabym Gomólskim i Aspgrenem - takie wyniki nie przystoją czwartemu najlepszemu zawodnikowi ligi. Jeśli chce jeździć w PGE Ekstralidze, nie może sobie pozwalać na takie bezbarwne mecze.

Alan Szczotka: 1 - był tłem, nawet dla mniej doświadczonego kolegi z drużyny.

Piotr Gryszpiński: 1 - nie pokazał niczego szczególnego.

Michał Gruchalski: brak oceny - nie startował