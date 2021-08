Żużel. eWinner 1. Liga. Cellfast Wilki zbierają kasę na zakup motorów dla młodych żużlowców

- W tegorocznym budżecie naszego klubu nie ma już środków na zakup motocykli. Liczymy każdą złotówkę i wydatki przeznaczone są na pierwszy zespół, by z dobrym skutkiem walczyć z rywalami w czekającej nas arcyciekawej fazie play-off. Kibice już nieraz pokazywali, że zależy im na rozwoju żużla w Krośnie. Bardzo prosimy o wsparcie i propagowanie zrzutki na motocykle dla naszych nowych młodych zawodników - powiedział prezes klubu Grzegorz Leśniak.

Zawodnicy na lata

Cellfast Wilki wiążą duże nadzieje - zarówno z Miłoszem Grygolcem, jak i Patrykiem Naterem. - Chodzi o zakup wysokiej klasy motocykli, dzięki którym obaj nasi wychowankowie będą mogli skutecznie rywalizować w oficjalnych zawodach. Miłosz Grygolec rozwija się z treningu na trening. Bardzo szybko opanował płynną jazdę i bez problemów przebrnął przez egzamin w klasie 250 cc. W przyszłym miesiącu, dokładnie 20 września ukończy dopiero 15 lat. To może być nasz klasowy zawodnik na lata. Wiążemy z nim duże nadzieje na przyszłość, tym bardziej, że Miłosz Grygolec to krośnianin z krwi i kości. Mieszka niespełna 3 kilometry od stadionu - zaznaczył sternik beniaminka eWinner 1. Ligi.

- Identyczna sytuacja jest z Patrykiem Naterem. On wcześniej miał już licencję w klasie 250 cc, przed dwoma laty wygrał już nawet zawody w tej klasie na torze w Tarnowie, gdzie zaczynał uczyć się żużlowego rzemiosła. Przed obecnym sezonem związał się z naszym klubem i jeśli wszystko przebiegnie tak jak wspólnie planujemy, to Patryk będzie przez lata bronił naszych barw. Teraz uzyskał licencję na 500 cc i teoretycznie mógłby już nawet wystąpić w meczu ligowym. To tylko kwestia czasu, a w zasadzie kwestia sprzętu - dodał.

Zrobili dokładny kosztorys

Młodzi żużlowcy Cellfast Wilków nie dysponują sprzętem, na którym mogliby skutecznie rywalizować w oficjalnych zawodach. Ich obecne motocykle nadają się tylko do szkolenia. Właśnie z tego powodu w głowach krośnian narodził się pomysł uruchomienia zbiórki na portalu zrzutka.pl. W klubie zrobili dokładny kosztorys.

Nowy motor z dobrym silnikiem o pojemności 250 cc kosztuje 23 tysięce złotych. Użytkować go będzie Miłosz Grygolec. Zakup sprzętu pozwoli 15-latkowi na jazdę w turniejach z udziałem swoich rówieśników. Klub nigdy nie miał reprezentanta w turniejach na motocyklach o pojemności 250 cc. W przyszłości ten sam motor ma służyć jeszcze młodszym zawodnikom z akademii.

Jeśli zrzutka zakończy się pomyślnie, to nowy motor - wraz z silnikiem - powędruje w ręce Patryka Matera. W tym przypadku potrzebne jest 27 tysięcy złotych. Krośnianie proszą o wsparcie. Akcja trwa do końca września (w tym momencie zebrano już 10 procent celu). Adres zrzutki: zrzutka.pl/z/wilkikrosno.