Żużel. eWinner 1. Liga. Cellfast Wilki z ekstraligowym wzmocnieniem. To koniec problemów z juniorami?

Krośnianie od początku roku zaskakują całą żużlową Polskę. Podopieczni Ireneusza Kwiecińskiego po małym falstarcie w Rybniku byli już później niełapalni dla rywali i bez większych problemów sensacyjnie sięgnęli po triumf w rundzie zasadniczej. Nic dziwnego, że przed najważniejszą fazą sezonu przez wielu ekspertów uważani są za jednego z głównych faworytów do awansu do PGE Ekstraligi.

Jedynym mankamentem Cellfast Wilków była jak do tej pory formacja juniorska. Zarówno Jakub Janik, jak i Aleks Rydlewski lekko mówiąc prezentowali się mizernie. Ba, żaden z nich nie przekroczył nawet granicy 0,6 punktu na bieg, co czyniło z nich jedną z najgorszych par w całej lidze. Nic więc dziwnego, że działacze sięgnęli po ekstraligowe wzmocnienie. Na ostatnie spotkania do beniaminka eWinner 1. Ligi dołączy Seweryn Orgacki z ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u.

Na pierwszy rzut oka to transfer jak każdy inny. Młody zawodnik nie zachwycał przecież w najlepszej lidze świata. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż 16-latek w PGE Ekstralidze rywalizował ze znacznie trudniejszymi przeciwnikami niż będzie to miało miejsce na jej zapleczu. Pierwsza okazja do debiutu w nowych barwach nastąpi 5 września, kiedy to drużyna prowadzona przez Ireneusza Kwiecińskiego wybierze się do Gdańska na pierwszy mecz półfinałowy.