​Żużel. eWinner 1. Liga. Cellfast Wilki Krosno! Beniaminek ma sponsora tytularnego

Cellfast Wilki Krosno - pod taką nazwą będzie występował beniaminek eWinner 1. Ligi w sezonie 2021. Krośnieńska firma została sponsorem tytularnym klubu. Bez wątpienia jest to dobra informacja dla wszystkich ludzi związanych z Wilkami.

Firma Cellfast powstała w 1990 roku. Oficjalna strona Wilków Krosno wyjaśnia, że to jeden z europejskich liderów w produkcji akcesoriów ogrodowych, systemów rynnowych i przetwórstwa tworzyw sztucznych. - Do tej pory wspieraliśmy klub jako sponsor główny, a ponieważ bardzo sobie chwalimy tę współpracę, postanowiliśmy wejść w nazwę drużyny. Bardzo cieszymy się, że możemy wesprzeć przedsięwzięcie sportowe tak istotne dla mieszkańców Krosna i regionu - powiedział Andrzej Galak, prezes firmy Cellfast.

Klub pod wodzą prezesa Grzegorza Leśniaka się rozwija. Krośnianie w sezonie 2020 wygrali wszystkie ligowe spotkania i awansowali do eWinner 1. Ligi, co wiąże się z jeszcze większym wyzwaniem, także finansowym. - Już na starcie projektu Wilki Krosno mówiliśmy, że liczymy na współpracę w dłuższej perspektywie. Przez dwa lata klub świetnie się rozwinął i awansował do wyższej ligi. Chcemy w tym uczestniczyć i jestem przekonany, że zespół będzie dostarczał wielu pozytywnych emocji - dodał Galak.

Bardzo zadowolony z pozyskania sponsora tytularnego jest szef Wilków. - Otwieramy nowy rozdział w historii krośnieńskiego żużla. Współpraca z firmą Cellfast to dla nas powód do dumy. Cieszymy się, że możemy dziś poinformować o tak ważnym wydarzeniu jak pozyskanie sponsora tytularnego dla Wilków. To dowód na to, że nasze działania spotykają się z pozytywnym odbiorem naszych partnerów - skomentował Leśniak.

Do soboty otwarte jest okienko transferowe. Niebawem do krośnieńskiego zespołu dołączą nowe twarze. Jak na razie poinformowano o transferze Andrzeja Lebiediewa oraz pozostaniu Patryka Wojdyły.