Żużel. eWinner 1. Liga. Bjerre podjął pochopną decyzję? Jeśli jednak nie wykiwa Polonii, to będzie liderem

Kenneth Bjerre poprzednie trzy sezony spędził w ZOOleszcz DPV Logistic GKM-ie. Zaczął z grubej rury, lecz każdy kolejny sezon Duńczyka w grudziądzkich barwach był coraz gorszy (średnie biegowe 1,987 - 1,786 - 1,591). Regres doświadczonego żużlowca jest aż nadto widoczny. W klubie - po przeciętnym sezonie 2021 - zdecydowano się na zmianę. Według naszych ustaleń, 37-latka zastąpi Wadim Tarasienko.

Zastanawiali się, czy dać mu kolejną szansę

Działacze z Grudziądza dość łaskawie podeszli do rozmów z Bjerre. Nie skreślili od razu zawodnika, pomimo tego, że na początku sezonu mówiło się, że nie inwestuje w sprzęt. - Każdy rozważa pozostawienie swojego zawodnika, jednak w naszym wypadku wybór ostatecznie padł na kogoś innego. Zobaczymy, czy ta zmiana w sytuacji grudziądzkiego klubu się sprawdzi. Z Kennethem rozmawialiśmy, tak jak z każdym innym zawodnikiem - wyjaśnia nam Zdzisław Cichoracki, członek rady nadzorczej.

Reklama

Niektórzy od kilku sezonów utrzymują się w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale głównym powodem jest nazwisko, a nie tylko dyspozycja sportowa. Dotyczy to przede wszystkim Polaków, bo po wprowadzeniu przepisu o U24, obcokrajowcy mają trudniej. - Przypuszczam, że Bjerre znalazłby zatrudnienie w elicie, jeśli jeszcze chwilę by poczekał na ofertę. Najprawdopodobniej dostał dobrą propozycję, w związku z czym chciał z niej skorzystać. Postanowił jak postanowił - komentuje działacz GKM-u.

Polonia sprowadziła lidera?

Były uczestnik cyklu Grand Prix w zakończonym sezonie PGE Ekstraligi zanotował znacznie więcej wpadek niż w poprzednich latach, jednak w kilku spotkaniach rozgrzał grudziądzkich kibiców, gdy przywoził dla drużyny ważne punkty. - Ja uważam, że wciąż stać go na duże zdobycze - zarówno na torach PGE Ekstraligi, jak i eWinner 1. Ligi. Nie wyobrażam sobie, żeby na pierwszoligowym poziomie zdobywał mniej niż 10 punktów w każdym meczu - ocenia nasz rozmówca.

Kontrakty można podpisywać dopiero w listopadzie. Zatem jeśli Bjerre - mimo zawartego porozumienia - nie wykiwa Abramczyk Polonii (nie takie rzeczy żużel widział), to będzie prawdziwym liderem. - Może chciał zrobić krok w tył, by później wrócić z powrotem do elity. Opcje są różne. Być może podjął zbyt pochopną decyzję, albo dostał bardzo dobrą propozycję. Nie wiem. Mogę odnieść takie wrażenie, jeśli oczywiście prawdą jest, że Kenneth będzie jeździł w Bydgoszczy - zaznacza Cichoracki.

ZOOleszcz DPV Logistic GKM zakończył sezon 2021 na siódmym miejscu w PGE Ekstralidze. Abramczyk Polonia z kolei była piąta na pierwszoligowym poziomie. Kto wie, czy angaż Bjerre nie poprowadzi bydgoszczan do czołówki eWinner 1. Ligi.