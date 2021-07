Żadna drużyna z eWinner 1. Ligi w tym sezonie nie zraniła ROW-u tak bardzo, jak Arged Malesa Ostrów. Podopieczni Mariusza Staszewskiego - 27 czerwca bieżącego roku - sensacyjnie rozbili ekipę z Górnego Śląska (51:39) i to w dodatku na torze w Rybniku. Jeden z głównych kandydatów do awansu w poniedziałkowy wieczór musiał więc odrobić aż 12 punktów straty. Był to zresztą pojedynek o fotel lidera i przypieczętowanie miejsca w fazie play-off.

Motywacji nikomu nie brakowało - zarówno ostrowianie, jak i rybniczanie jechali z dużym zaangażowaniem. Byliśmy świadkami ciekawych wyścigów, kilka z pewnością można było obserwować z wypiekami na twarzach. Pechowo mecz rozpoczął się dla Runego Holty. Lider ROW-u zdefektował na drugiej lokacie, a w perspektywie miał skuteczną walkę z prowadzącym Patrickiem Hansenem. Trochę później posłuszeństwa odmówiła też maszyna Mateusza Tudzieża.

Reklama

Przeszkodził koledze, a kilkanaście minut później pojechał do szpitala

Jak najszybciej o tym spotkaniu będzie chciał zapomnieć Wiktor Trofimow, który w czwartym wyścigu dnia - przy podwójnym prowadzeniu - przeszkodził juniorowi Mateuszowi Tudzieżowi, co wykorzystał Tomasz Gapiński i goście spadli za plecy bardzo doświadczonego zawodnika gospodarzy. 22-latek na początku drugiej serii boleśnie przekonał się, że sport żużlowy czasami jest niebezpieczny i niesie za sobą kontuzje.

Sytuacja wyglądała tak, że Oliver Berntzon wysunął się na pierwszym łuku i uderzył w Trofimowa. Ukrainiec z polskim paszportem nie chciał "zabrać" ze sobą Patricka Hansena. Sam jednak nie uniknął zderzenia z bandą. Efektem groźnie wyglądającej kraksy była utrata przytomności. Na szczęście Trofimow w miarę szybko ją odzyskał i przekazał lekarzowi zawodów, co mu dolega. Nie chciał jechać do szpitala, jednak ostatecznie musiał opuścić stadion w karetce na bardziej szczegółowe badania.

Ostrowianie są już pewni miejsca w play-offach?

Arged Malesa objęła prowadzenie już po zwycięskim trzecim wyścigu i nie oddała go do końca. Żużlowcy z Wielkopolski zgarnęli trzy "oczka". Dzięki temu wskoczyli na fotel lidera, a także niemal na 100 procent zapewnili sobie miejsce w fazie play-off. W tym momencie mają na swoim koncie 20 punktów. Mało realne jest to, że spadną poza pierwszą czwórkę. Warto odnotować, że pierwszą "trójkę" w karierze w zmaganiach pierwszoligowych wywalczył Kacper Grzelak.

Trener Marek Cieślak próbował ratować sytuację rezerwami taktycznymi wykorzystując dobrą postawę Holty oraz debiutującego w rybnickich barwach Pontusa Aspgrena. Mocnym punktem drużyny był też Siergiej Łogaczow. Szwed przeniósł dobrą dyspozycję z rodzimej ligi na rozgrywki w Polsce skutecznie zastępując Michaela Jepsena Jensena - 12 punktów z bonusem w sześciu startach to miła niespodzianka dla rybnickich kibiców. 30-latek stał się dodatkową opcją na końcówkę sezonu.

Patrick Hansen show

Gospodarze mimo wszystko mieli lepszy zespół. Swoje punkty przywieźli Grzegorz Walasek i Tomasz Gapiński, a prawdziwym atutem był zastępujący z rezerwy Daniela Kaczmarka Patrick Hansen. Znów zawiedli dwaj obcokrajowcy - Nicolai Klindt i Oliver Berntzon. Na temat ich postawy można napisać wiele gorzkich słów, lecz również i oni dołożyli małą cegiełkę do wygranej.

Kluczowe akcje dla losów spotkania toczyły się w biegu trzynastym, kiedy ostrowską publiczność do szaleństwa doprowadziła para przeżywających drugą młodość żużlowców, czyli Walasek i Gapiński. Obaj na dystansie pognębili doskonale dysponowanych Aspgrena oraz Łogaczowa.

ARGED MALESA OSTRÓW: 48

ROW RYBNIK: 42

ROW RYBNIK:

1. Kacper Gomólski - 3+1 (2*,1,0,-,0)

2. Rune Holta - 12 (d,3,2,1,3,3)

3. Siergiej Łogaczow - 10 (3,2,3,0,2)

4. Wiktor Trofimow - 1+1 (1*,u/-,-,-)

5. Pontus Aspgren - 12+1 (1,2,3,3,1,2*)

6. Mateusz Tudzież - 4 (2,2,d,0)

7. Błażej Wypior - 0 (0,0,0)

ARGED MALESA OSTRÓW:

9. Nicolai Klindt - 6 (1,1,3,0,1)

10. Tomasz Gapiński - 9+1 (3,3,1,2*,0)

11. Oliver Berntzon - 4+1 (0,1,1*,2)

12. Daniel Kaczmarek NS

13. Grzegorz Walasek - 10+1 (2*,2,2,3,1)

14. Kacper Grzelak - 4 (3,0,1)

15. Sebastian Szostak - 2+1 (1,0,1*)

16. Patrick Hansen - 13 (3,3,2,2,3)

Bieg po biegu:

1. Łogaczow, Gomólski, Klindt, Berntzon - 1:5

2. Grzelak, Tudzież, Szostak, Wypior - 4:2 (5:7)

3. Hansen, Walasek, Aspgren, Holta (d) - 5:1 (10:8)

4. Gapiński, Tudzież, Trofimow, Grzelak - 3:3 (13:11)

5. Hansen, Łogaczow, Berntzon, Trofimow (u/-) - 4:2 (17:13)

6. Holta, Walasek, Gomólski, Szostak - 2:4 (19:17)

7. Gapiński, Aspgren, Klindt, Wypior - 4:2 (23:19)

8. Łogaczow, Walasek, Grzelak, Tudzież (d) - 3:3 (26:22)

9. Klindt, Holta, Gapiński, Gomólski - 4:2 (30:24)

10. Aspgren, Hansen, Berntzon, Tudzież - 3:3 (33:27)

11. Aspgren, Hansen, Holta, Klindt - 2:4 (35:31)

12. Holta, Berntzon, Szostak, Wypior - 3:3 (38:34)

13. Walasek, Gapiński, Aspgren, Łogaczow - 5:1 (43:35)

14. Hansen, Łogaczow, Klindt, Gomólski - 4:2 (47:37)

15. Holta, Aspgren, Walasek, Gapiński - 1:5 (48:42)