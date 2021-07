Żużel. eWinner 1. Liga. Analiza szans na awans do play-off. Wybrzeże stoi pod ścianą!

Patryk Głowacki Żużel

Sytuacja w eWinner 1. Lidze jest naprawdę napięta. Na dwie kolejki do końca rundy zasadniczej pięć klubów może awansować do fazy play-off. W najgorszym położeniu znajduje się Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Gdańszczanie pojadą do Rybnika i tam muszą wygrać. Inaczej ich szanse mogą być znikome, choć w tym przypadku wiele zależy od Abramczyk Polonii Bydgoszcz.

