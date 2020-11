​Żużel. Erik Riss wraca do jazdy w polskiej lidze, godziny dzielą nas od poznania składu RM Solar Falubazu

Jedenasty dzień okienka transferowego za nami. Czego dowiedzieliśmy się w ostatnich godzinach? A mianowicie do jazdy w polskiej lidze wraca Erik Riss. Niemiecki żużlowiec zasilił skład Wolfe Wittstock. Marcin Nowak natomiast zostaje w Orle Łódź, a Patryk Rolnicki w RzTŻ Rzeszów. Godziny dzielą nas od poznania składu RM Solar Falubazu Zielona Góra.

Erik Riss pochwalił się w mediach społecznościowych kontraktem w polskiej lidze na sezon 2021. Niemiec zasilił Wolfe Wittstock, zatem można już oficjalnie powiedzieć, że wraca do rozgrywek w naszym kraju po rocznej nieobecności. W ostatnim czasie poszukiwał klubu, w którym mógłby kontynuować swoją karierę i w końcu mu to się powiodło. Dotychczas w Polsce reprezentował barwy Stali Rzeszów (2017), Euro Finannce Polonii Piła (2018) oraz OK Bedmet Kolejarza Opole (2019). Miał utrudnione zadanie, bo w przyszłym roku skończy 26 lat. Gdyby był o dwa lata młodszy, to znalazłby się na celowniku przynajmniej jeszcze kilku klubów.

Kilka dni temu umowę z Wolfe Wittstock przedłużyła Celina Liebmann. Wiadomo też, że dłużej w niemieckiej drużynie nie będzie startował lider z poprzedniego sezonu - Lukas Fienhage, który wybrał propozycję Zdunek Wybrzeża Gdańsk i będzie jeździł w eWinner 1. Lidze. Najpóźniej w sobotę poznamy cały skład Wolfe.

POZOSTAŁE WYDARZENIA

W jedenastym dniu okienka Orzeł Łódź poinformował o kontrakcie Marcina Nowaka, a RzTŻ Rzeszów Patryka Rolnickiego. Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno z kolei zamieścił na Facebooku filmik z Timo Lahtim w roli głównej. Fin jako pierwszy zadeklarował chęć pozostania w pierwszej stolicy Polski, jednak dopiero w środę wszystkie szczegóły zostały dopięte na ostatni guzik.

Sporo będzie się działo w czwartek. RM Solar Falubaz zapowiedział, że o godzinie 18:00 odkryje karty. Na nowych zawodników czekają też fani Cellfast Wilków Krosno. Beniaminek jak na razie przedstawił sponsora tytularnego, a także Andrzeja Lebiediewa. Ponadto, na kolejny sezon zostaje Patryk Wojdyło.