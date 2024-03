Sezon 2013 należał do Emila Sajfutdinowa. Rosjanin był w życiowej formie, a dodatkową motywację wyzwalała w nim choroba ojca. Czuł, że jedzie dla niego i to pomagało mu wygrywać kolejne rundy Grand Prix. Tata niestety zmarł w trakcie cyklu. Wcześniej Emil obiecał mu, że zostanie mistrzem świata. Nieszczęsna kontuzja pokrzyżowała mu jednak szyki.

Koszmar Rosjanina. Ten wypadek przekreślił jego marzenia

Wypadek z 31 sierpnia 2013 roku do dnia dzisiejszego mrozi krew w żyłach. Adrian Miedziński bezpardonowo wywiózł Emila pod bandę na prostej startowej, dla którego zabrakło miejsca. Zawodnik upadł na tor, a co najgorsze swoim motocyklem przejechał po nim Kamil Brzozowski. Diagnoza była brutalna i brzmiała wyraźnie - koniec sezonu.

Do tej pory była to największa szansa Emila na zostanie mistrzem świata. Był liderem klasyfikacji generalnej i miał wszystko, aby sięgnąć po złoto. Chciał to zrobić dla swojego ojca, którego stracił w trakcie zmagań. Gdy jeszcze żył, to było widać gołym okiem, że Sajfutdinow ma dodatkowe pokłady motywacji, dzięki którym w łatwy sposób pokonywał swoich rywali.

Obiecał ojcu, że zostanie mistrzem świata. Nie zdąży jej spełnić?

Stanowisko światowych władz jest jasne. Dopóki wojna na Ukrainie się nie zakończy, to Rosjanie nie mają co myśleć o powrocie. To oznacza, że Sajfutdinow prawdopodobnie już nigdy nie spełni swojego marzenia. Jak widać dalej znajduje się w wysokiej dyspozycji i duże grono kibiców chętnie oglądałoby go w Grand Prix. Uważają, że tylko on oraz Artiom Łaguta są w stanie zatrzymać dominację Bartosza Zmarzlika.