Żużel. Dziwne upadki Krystiana Pieszczka. Czas na żółte kartki?

Michał Konarski Żużel

Już na początku sezonu Wadim Tarasienko miał pretensje do żużlowca Wybrzeża o to, że najmniejsze dotknięcie powoduje u niego upadek. Podczas meczu w Gdańsku co prawda w obu stykowych sytuacjach winny był Rosjanin, ale Pieszczek bezproblemowo mógł utrzymać się na motocyklu. Podczas niedzielnych mistrzostw eWinner 1. Ligi Żużlowej 26-letni żużlowiec rozbawił wręcz niektórych kibiców, upadając niemal bez kontaktu z rywalem.

