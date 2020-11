Żużel. Działo się w eWinner 1. lidze. Falubaz zamknął skład

Za nami 12. dzień okienka transferowego. Dużo ruchów wykonano w niższych ligach, choć informacją dnia jest bez wątpienia oficjalne ogłoszenie składu RM Solar Falubazu Zielona Góra.

Dzień rozpoczął się od ogłoszenia przez Cellfast Wilki Krosno ich nowego krajowego lidera - Mateusza Szczepaniaka. Polak wraca do eWinner 1. ligi po rocznej nieudanej przygodzie w najlepszej lidze świata. Beniaminek eWinner 1. ligi jeszcze tego samego dnia ogłosił inny hitowy transfer - udało im się ściągnąć czołowego zawodnika Unii Tarnów, Petera Ljunga. To właśnie oni byli tego dnia królami polowania w niższych ligach.

Zbroją się również ligowi rywale krośnian. Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno potwierdził to, czego całe środowisko pewne było od dłuższego czasu - na torze przy Wrzesińskiej zagości Peter Kildemand.

Los nie oszczędza kibiców z Tarnowa. W czwartek nie tyko dowiedzieli się o nowym klubie swego szwedzkiego pupila. Swoje odejście z klubu zapowiedział również Michał Gruchalski, zawodnik bardzo cenny w kontekście nowego przepsisu o zawodniku U24.

Południe Polski zbroi się także w najniższej klasie rozgrywkowej. Drugoligowe RzTŻ Rzeszów poinformowało o przedłużeniu umowy z Rosjaninem, Ilją Czałowem.

W Ekstralidze hitem dnia bez wątpienia skład RM SOLAR Falubazu. Jego kształt był znany od wielu dni, jednak kibice długo musieli czekać na oficjalne informacje. Dziś mogą być pewni, że zielonogórzan będą reprezentować: Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz, Matej Zagar, Max Fricke, Mateusz Tonder, Damian Pawliczak, Jan Kvech i juniorzy.

Główny rywal zielonogórzan w walce o utrzymanie, MRGARDEN GKM Grudziądz zebrał już co prawda swoją drużynę, jednak dopiero w czwartek przedstawił światu nowego szkoleniowca. Trenerem pierwszej drużyny został Janusz Ślączka. Nie oznacza to jednak odejścia Roberta Kempińskiego, choć jego funkcja w nowym układzie sił wciąż nie jest do końca znana. Na pewno nie zajmie się prowadzeniem grudziądzkiej młodzieży - ta pozostaje w rękach Roberta Kościechy.