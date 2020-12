W sezonie 2020 Polska kolejny raz musiała ratować światowy żużel. Organizatorzy cyklu Speedway Grand Prix poszli na łatwiznę i zdecydowali się na aż sześć z ośmiu rund w naszym kraju. Poza Polską najlepsi zawodnicy świata pojechali tylko w Pradze. Już niedługo ma być podobnie. Przeciwników tego pomysłu jest wielu, w tym między innymi Andrzej Grodzki – honorowy przewodniczący grupy torowej FIM Europe.

Kończący się właśnie rok storpedowała pandemia koronawirusa. Właściwie ruszyły tylko dwie ligi - polska i szwedzka. Zmagania najlepszych zawodników globu również stanęły pod ogromnym znakiem zapytania. Strażakiem światowego speedwaya okazała się jak zawsze Polska. Grand Prix zagościło w trzech naszych miastach - Wrocławiu, Gorzowie i Toruniu. Większość rund zakończyła się organizacyjną klapą. Tak naprawdę tylko finałowe zmagania zgromadziły na trybuny zadowalającą liczbę kibiców.

Minęło kilka miesięcy i historia być może ponownie zatoczy koło. W Polsce cykl pojawi się w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu. Interia informowała też o propozycji BSI dla Gorzowa. Miasto ma dać odpowiedź do końca stycznia. Przeciwny takiemu pomysłowi jest Andrzej Grodzki, honorowy przewodniczący grupy torowej FIM Europe.

- Powiem wprost. Co za dużo, to niezdrowo. Dlatego to nie jest dobra informacja. Tyle GP w jednym kraju nie leży w interesie światowego żużla. Poza tym pamiętajmy, że czasy są szczególne. O tłumach na stadionach możemy zapomnieć. W tym roku były limity na lidze 25 i 50 procent i nawet tego nie udało się zapełniać. Były pojedyncze przypadki stadionów, gdzie ta sztuka się udawała, ale generalnie frekwencja była kiepska - oznajmił w wywiadzie dla Tygodnika Żużlowego.

W przyszłorocznym cyklu GP o trzeci złoty medal w karierze powalczy Bartosz Zmarzlik. Niewątpliwie kusi to naszych działaczy do podejmowania rozmów z organizatorem cyklu. Firma BSI dzięki 25-latkowi może zarobić więc spore pieniądze.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik cieszy się z wygranej w Grand Prix / Sławomir Kowalski / Newspix

