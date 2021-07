Żużel. Dwie długie sesje treningowe Zmarzlika. Mistrz odrabia lekcje z tureckiego

Dariusz Ostafiński Żużel

W minionym tygodniu, przed meczem Moje Bermudy Stali z marwis.pl Falubazem, Bartosz Zmarzlik odbył dwie długie sesje treningowe, by dopasować sprzęt na ligę i Grand Prix. W środę też ma wyjechać na gorzowski tor, by dokonać ostatnich poprawek przed GP we Wrocławiu.

