Żużel. Dwa razy się połamał, ale GKM Grudziądz go chce. Co na to Stal Gorzów?

Nie wiemy, co Moje Bermudy Stal Gorzów zrobiła Mateuszowi Bartkowiakowi, ale wiele wskazuje na to, że kibice tego klubu mogą zapomnieć o parze Bartkowiak, Oskar Paluch, która będzie rządziła i dzieliła na żużlowych torach PGE Ekstraligi.

Bartkowiak nie chce wracać do Stali

Bartkowiak ani myśli wracać do Stali, choć idąc rok temu na wypożyczenie do GKM-u podpisał papier, w którym zobowiązał się do zapłacenia 150 tysięcy złotych kary w razie, gdyby w 2022 roku także zdecydował się jeździć w innym klubie niż ten z Gorzowa.

W praktyce oznacza to, iż klub, który będzie chciał pozyskać Bartkowiaka na przyszły sezon, będzie musiał zapłacić za niego te 150 tysięcy złotych karty, a także dorzucić 360 tysięcy złotych za transfer definitywny. Egzamin zdawał w Stali w 2018 roku, a za każdy rok szkolenia macierzysty klub ma prawo żądać maksymalnie 120 tysięcy. Trudno przypuszczać, by Stal chciała spuścić z ceny.

W ZOOleszcz DPV logistic GKM-ie Grudziądz mają świadomość problemów, jakie ich czekają w przypadku podjęcia rozmów na temat dalszej jazdy Bartkowiaka w ich klubie, ale są gotowi podjąć temat. Zwłaszcza że lepszego pomysłu na parę juniorską nie mają. Złożyli co prawda ofertę Bartłomiejowi Kowalskiemu, ale w grze są także eWinner Apator Toruń i Fogo Unia Leszno. Równie zdeterminowane, jak GKM.

GKM chce Bartkowiaka mimo kontuzji

Co ciekawe GKM chce Bartkowiaka, choć jego tegoroczna przygoda z klubem nie przebiegała harmonijnie. Zawodnik miał pecha. Jak już się rozkręcał, to łapał kontuzję. A to złamana noga, a to zerwane więzadła w kolanie. Aktualnie ma złamane kości śródstopia i zerwane więzadła. Czeka go operacja. GKM liczy jednak, że Bartkowiak wróci silniejszy.

Żadnych rozmów między GKM-em i Stalą jeszcze nie było. W Gorzowie są zaprzątnięci play-offem. Pytanie, czy kiedy przyjdzie do rozmów, to Stal będzie chciała Bartkowiaka zatrzymać na siłę i postawi cenę zaporową (pół miliona), czy też odpuści zawodnika, który nie chce jeździć w Gorzowie. Rok temu w wywiadzie Bartkowiak mówił nam, że Stal nie traktowała go poważnie i nie dała mu zawodowego kontraktu, który pozwoliłby mu się rozwijać.