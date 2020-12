Żużel. Dwa kluby chcą wielką kasę od telewizji? Zrobiło się gorąco

W 2. Lidze Żużlowej zrobiło się gorąco po tym, jak kluby zażyczyły sobie ogromnych pieniędzy od telewizji za transmitowanie spotkań. Motowizja w 2020 roku nie przelewała na konta ośrodków nic, teraz natomiast mówi się o kwocie 500 tysięcy złotych. Tyle za kontrakt chcą rzekomo kluby z Poznania i Opola.

Poprosiliśmy o komentarz do zaistniałej sytuacji prezesa Arkadiusza Ładzińskiego. - Poczekajmy - pozwólmy pracować GKSŻ w sprawie tej telewizji. Uważam, że przyniesie to dobre efekty. Na razie zrobił się niepotrzebny hałas. Negocjacje zawsze potrzebują spokoju i tego proponuję. Za jakiś czas wszystko się wyjaśni - dodał.

W środowisku słyszymy, że to ośrodki z Poznania i Opola walczą o jak najwyższą kwotę. Co na to prezes klubu ze stolicy Wielkopolski? - Wszystkie kluby chcą, żeby była telewizja w 2 lidze. O warunkach jest za wcześnie rozmawiać, bo najpierw musi się pojawić oferta telewizji - stwierdził Ładziński.

W dalszym ciągu nie wiemy, w jakim stopniu - i czy w ogóle - zostaną zapełnione stadiony w sezonie 2021. O pełnych trybunach kluby jednak mogą tylko pomarzyć, a to sprawia, że potencjalna telewizja miałaby widownię. - 2. Liga Żużlowa jest trzecim poziomem rozgrywkowym w Polsce, ale oglądalność w covidowym 2020 roku przekroczyła oczekiwania. Wszyscy byli zadowoleni. To jedna rzecz. Jestem wręcz przekonany, że za rok będzie podobnie - zaznacza sternik poznaniaków.

Kluby wyraziły swoje stanowiska i spokojnie czekają na rozwój sytuacji. - Przede wszystkim potrzebny jest spokój. Medialna presja nikomu nie pomoże, nikt nic nie zyska. Chodzi o to, żeby każda strona była zadowolona - kibice, kluby i telewizja. Tak trzeba to rozwiązać. GKSŻ ma zielone światło od wszystkich klubów na rozmowy i zobaczymy, jakie przyniesie to efekty - kończy Ładziński.