​Żużel. Duże transfery klubów z niższych klas rozgrywkowych, w PGE Ekstralidze odpoczywali

Kluby PGE Ekstraligi w siódmym dniu okna transferowego nie dokonali żadnych ruchów. Ciekawiej było w niższych klasach rozgrywkowych - Arged Malesa TŻ Ostrovia sfinalizowała kontrakt Olivera Berntzona, Tero Aarnio przeniósł się do SpecHouse PSŻ-u Poznań, a Tomas Jonsson podpisał umowę z Lokomotivem Daugavpils.

HIT DNIA

Czy w momencie transferu zawodnika z cyklu Grand Prix możemy mówić o bombie transferowej? Wydaje się, że tak. Hitem dnia okazały się przenosiny Olivera Berntzona z Car Gwarant Kapi Meble Budex Startu Gniezno do Arged Malesa TŻ Ostrovii. Szwedzki żużlowiec w zakończonym sezonie eWinner 1. Ligi spisywał się bardzo przyzwoicie, co zresztą zaowocowało gościnnymi występami w Betard Sparcie Wrocław. Na zapleczu PGE Ekstraligi wykręcił średnią biegową 2,017. Ten wynik pozwolił mu finiszować na 13. pozycji w całych rozgrywkach. Co ciekawe, znacznie lepiej punktował na obcych torach. W pierwszej stolicy Polski najczęściej szło mu jak po grudzie.

Berntzon w sierpniu awansował do przyszłorocznego cyklu Grand Prix, bowiem w Grand Prix Challenge zajął drugą pozycję. Zawody rozegrane w chorwackim Gorican z pewnością zapamięta na długo. W Arged Malesa TŻ Ostrovii postara się jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Dołączył do odmłodzonej kadry - w drużynie prowadzonej przez trenera Mariusza Staszewskiego będzie jeździł m.in. z Nicolaiem Klindtem, Tomaszem Gapińskim i Adrianem Cyferem. Ostrowianie budują solidną ekipę.

Pozostałe wydarzenia

Do startów w naszym kraju wraca Tomas H. Jonasson. 31-letni zawodnik podpisał kontrakt z Lokomotivem Daugavpils. Sezon 2020 miał kompletnie stracony, ponieważ zrezygnował z jazdy w Polsce. Do tej pory reprezentował kluby z Gorzowa (2006-2009), Gdańska (2010-2014), Leszna (2015), Częstochowy (2016), Daugavpils (2017) oraz Piły (2018-2019). Przed Szwedem drugie podejście w łotewskim zespole. Tylko ciekawe, czy bardziej udane od poprzedniego (średnia biegowa 1,594 w siedmiu meczach).

Interesującą sobotę zapewnili poznańskim kibicom działacze SpecHouse PSŻ-u. Z samego rana klub poinformował o przedłużeniu kontraktu przez Kevina Woelberta. Niemiecki żużlowiec uzyskał średnią biegową 2,213, więc ta informacja musiała fanom przypaść do gustu. Natomiast dokładnie w południe ogłoszony nowym zawodnikiem został doświadczony 36-letni Fin Tero Aarnio.

Jesteśmy już na półmetku okna transferowego. Wciąż jednak zostało mnóstwo kontraktów do ogłoszenia. Z niecierpliwością trzeba czekać, co przyniosą następne dni.