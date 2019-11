Żużel. Duńczyk Jonas Jeppesen dołączył do Falubazu

21-letni Duńczyk Jonas Jeppesen podpisał roczny kontrakt z klubem żużlowym z Zielonej Góry. To ostatni kontrakt zawarty przez Falubaz w tym okienku transferowym - poinformowało w czwartek Biuro Prasowe Zielonogórskiego Klubu Żużlowego SSA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Bartosz Zmarzlik mistrzem świata! Wideo © 2019 Associated Press

- Dołącza do nas zawodnik perspektywiczny, który w niedługim czasie może stać się mocnym ogniwem naszego zespołu. W pamięci mam przede wszystkim występ Jonasa w finale IMŚJ w Pardubicach, w którym zaprezentował efektowną jazdę i niezwykłą ambicję. W sezonie 2020 Jonas będzie pełnoprawnym zawodnikiem naszej drużyny, jednak nie wykluczamy jego startów w niższej lidze. Zależy nam, aby miał on jak najwięcej możliwości jazdy - powiedział cytowany w informacji prezes ZKŻ SSA Wojciech Domagała.

Reklama

Jeppesen w minionym sezonie zdobywał punkty dla II-ligowej Polonii Piła, duńskiego Esbjerg Vikings, niemieckiego WMV White Tigers oraz szwedzkiej drużyny Team Smaeland. Najlepiej zaprezentował się jednak w finałach Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, które zakończył na 8. miejscu.

- Cieszę się, że dołączam do takiej drużyny jak Stelmet Falubaz. Wiążę z tym kontraktem duże oczekiwania. To mój pierwszy klub w PGE Ekstralidze. Jestem świadomy, że to najwyższy poziom sportowy w żużlu, ale chcę podjąć to wyzwanie... - powiedział cytowany przez klub Jeppesen.

Duńczyk rozwiązał obowiązujący go kontrakt z drużyną z Piły i związał się rocznym kontraktem ze Stelmetem Falubazem. Zielonogórski klub poinformował, że dzięki coraz bardziej zacieśniającej się jego współpracy z pilską Polonią, możliwe będą starty Duńczyka w jego dotychczasowym zespole w Polsce.

W sezonie 2020 Jeppesen będzie jeździł też w Danii w zespole Esbjerg Vikings, a w Szwecji podpisał kontrakt z Indianerną Kumla. (PAP)

Marcin Rynkiewicz