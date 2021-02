​Żużel. Dudkowi będzie brakować Grand Prix. Gwiazda PGE Ekstraligi obawia się o swoją dyspozycję

Przed Patrykiem Dudkiem sezon inny niż zwykle. Reprezentant Polski po raz pierwszy od kilku lat nie znalazł się w gronie stałych uczestników cyklu Grand Prix. Żużlowiec Falubazu ubolewa nad tym faktem i marzy o jak najszybszym powrocie do elitarnego grona. 28-latek ma również obawy, że brak kontaktu z najlepszymi nie wpłynie korzystnie na jego dyspozycję.

Wielu polskich kibiców przyzwyczaiło się już do obecności Patryka Dudka w cyklu Speedway Grand Prix. Przez ostatnie lata żużlowiec Falubazu dość skutecznie rywalizował z najlepszymi zawodnikami globu. W sezonie 2017 na jego szyi znalazł się nawet srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata. Niestety piękna przygoda 28-latka z elitą dobiegła końca. Miniony rok reprezentant naszego kraju ukończył na odległym 12 miejscu i organizatorzy nie przyznali mu miejsca w przyszłorocznych zmaganiach.

Jeden z najlepszych polskich żużlowców w rozmowie z klubową telewizją zielonogórskiego klubu przyznał, że będzie brakowało mu konkurowania ze światowym topem. - Jazda w cyklu jest czymś, czego nie da się doświadczyć na innych zawodach. To magiczny czas. Składa się na to ta cała otoczka w parkingu. Do tego jeszcze dochodzi świadomość, że było się wśród szesnastu najlepszych żużlowców. Bardzo to elektryzowało i było to dla mnie niesamowite doznanie. Atmosferę można było wyczuć już w dzień treningu, na dzień przed turniejem. Człowiek już wtedy miał świadomość, że jedzie o najwyższe cele, czyli mistrzostwo świata - oznajmił.

Patryk Dudek od kilku lat jest wiodącym punktem Falubazu. Duża w tym zasługa jego występów w Grand Prix. Za kilka tygodni czeka go zupełnie inny sezon niż wcześniej. Zawodnik w związku z tym ma pewne obawy. - Zawsze można było jechać z najlepszymi zawodnikami. Jeśli dane zawody nie wyszły, to od razu wiedzieliśmy z teamem, że coś jest nie tak z moim sprzętem i trzeba było go na przykład jak najszybciej remontować. Z reguły już na nim nie jechaliśmy następnego dnia na lidze. Z kolei jak dobrze poszła runda Grand Prix, to motocykl szedł od razu na kolejny dzień. To też nie zawsze dawało rezultat, ale ja czułem się o wiele pewniej ze świadomością, że ten sprzęt po prostu jedzie. Chciałbym wrócić do Grand Prix jak najszybciej - zakończył.

Zdjęcie Patryk Dudek ściga Fredrika Lindgrena / Jarosław Pabijan / Newspix