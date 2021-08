Nie będzie Patryka Dudka w Falubazie w sezonie 2022. Jego sponsorzy już zostali poinformowani o tej decyzji. Falubaz chciał dać Dudkowi sponsora, który wyłoży kasę na jego starty w eWinner 1. Lidze, ale Dudek chce mieć kontakt ze światową czołówką, dlatego rozpoczął negocjacje z klubami PGE Ekstraligi.

Falubaz też już wie o odejściu Dudka

O odejściu Dudka wiedzą już nie tylko sponsorzy, ale i klubowi działacze. Mówią o tym w rozmowach z krajowymi zawodnikami, których chcą ściągnąć do Falubazu. Ci pytają, czy czeka ich rywalizacja o miejsce w składzie z Dudkiem i Protasiewiczem. W odpowiedzi słyszą, że Piotr Protasiewicz zostaje, ale Dudka nie będzie.

Teraz oczywiście wszystkich nurtuje pytanie, gdzie odejdzie Dudek. Z naszych informacji wynika, że pod uwagę należy brać wyłącznie trzy kierunki: Toruń, Leszno i Lublin. Inna sprawa, że jeśli Motor w międzyczasie przekona Maksyma Drabika, to tam dla Dudka miejsca już nie będzie.

Kto wie, może w końcu stanie się to, o czym mówi się od dawna, czyli Dudek trafi do eWinner Apatora Toruń. Nie raz można było usłyszeć o babci żużlowca, która mieszka w tamtej okolicy. To zawsze był główny argument za przejściem Dudka do Apatora. Oczywiście, jeśli Dudek faktycznie podpisze kontrakt w Toruniu, to nie będzie to zasługą babci, lecz operatywności tamtejszych działaczy. Budują oni mocny skład na sezon 2022. Już mają Emila Sajfutdinowa, teraz potrzebują jeszcze dobrego krajowego zawodnika.