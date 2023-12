Żużel. Drużynowy Puchar Świata. Czas na SoN. Kolejny turniej za trzy lata

W sezonie 2023 Drużynowy Puchar Świata powrócił do żużlowego kalendarza po pięciu latach przerwy. Prestiżowy turniej wcześniej został zastąpiony przez Speedway of Nations (SoN). Decyzja o reaktywowaniu turnieju okazała się słuszna. Zainteresowanie zawodami było duże, a puchar we Wrocławiu zdobyła reprezentacja Polski. Kiedy zobaczymy kolejną edycję popularnego DPŚ? Na to przyjdzie poczekać nam trzy lata.