Żużel. Drużyna zawodników niechcianych. Każda wygrana będzie sukcesem (oceniamy siłę drużyn)

W minionym sezonie ekipa Wolfe Wittstock zadebiutowała w lidze polskiej i na najniższym szczeblu zajęła ostatnie miejsce w tabeli. Kolejne rozrywki zapowiadają się jeszcze ciężej. Ekipa Franka Mauera kadrowo znów zdecydowanie odstaje od reszty stawki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Który Grzyb jest prawdziwy? Wideo INTERIA.TV

Wspólnie z byłą prezes klubu z Rzeszowa - Martą Półtorak oceniamy siłę drużyn 2. Ligi Żużlowej. W kolejnej odsłonie naszego cyklu zeszłoroczna czerwona latarnia - Wolfe Wittstock.





Reklama

Seniorzy - ocena -3.

- Duży tygiel narodowościowy, ale z zawodników, którzy swoje lata świetności mają już dawno za sobą, albo niechcianych w innych klubach. Najlepszych niemieckich zawodników pozbierał im lokalny rywal z Landshut. Przydałby się wartościowy gość, ktoś na miarę Roberta Lamberta z ostatniego sezonu, inaczej blado to widzę. Max Dilger, czy Erik Riss są objeżdżeni w lidze polskiej, mogą wyskoczyć niczym króliki z kapelusza, lecz raczej w pojedynczych spotkaniach.

U24 - ocena 2.

- Niby jest kilka opcji, ale trudno powiedzieć, żeby któraś była wybitnie korzystna. Nie chcę powiedzieć, że to wybór między dżumą, a cholerą, ale tam nie ma trochę punktu zaczepienia i ta formacja zapowiada się na dużą piętę achillesową. Znajdziemy i naszego polskiego rodzynka - Marcina Kościelskiego. Zważywszy na to, że menedżerem jest Polak jego akcje mogą stać odrobinę wyżej niż konkurentów.

Juniorzy - ocena +3.

- Jest na kim oko zawiesić. To nie są chłopacy z pierwszej, lepszej łapanki, rozwijają się całkiem nieźle. Zyskali w zeszłym sezonie doświadczenie, poznali praktycznie wszystkie tory w 2. LŻ więc zniknie element zaskoczenia. Na specyficznym, domowym torze mogą nieźle namieszać. Przykład Lukasa Fienhage pokazuje, że nawet z klubu, który regularnie dostaje baty można się wybić.

Menedżer - ocena 4.

- Atutem Marcina Sekuli jest to, że zna rynek, język, zawodników, panujące tam reguły. Ale krawiec skraje, ile mu materiały staje. Kadrowo Wilki z Wittstock są najsłabsze, dlatego jeśli na koniec rozgrywek uda mu się wyprzedzić w tabeli chociaż jedną drużynę, już będzie należało odnotować ten fakt na duży plus. Smaczkiem wyzwalającym większe emocje będą pierwsze w historii ligi polskiej prestiżowe derby Niemiec. Jak to brzmi prawda? Co jeszcze ciekawsze w ekipach zza naszej zachodniej granicy naprzeciw siebie staną... dwaj polscy menedżerowie - Marcin Sekula z Wolfe i Sławek Kryjom z Landshut Devils.

SUMA: 12