Drugoligowi żużlowcy mogą być jak Ronaldo, Messi czy Lewandowski. Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe szykuje prawdziwą rewolucję. Zawodnikom w przygotowaniach do sezonu pomoże nowoczesna technologia, z której korzystają największe gwiazdy sportu.

W sezonie 2020 Rzeszów wrócił po rocznej przerwie na ligową mapę Polski. Drużyna RzTŻ zajęła czwarte miejsce. Co ważniejsze, skończyła sezon bez długów. To właśnie przez to rozpadła się Stal Rzeszów, poprzedniczka RzTŻ.

Teraz nowy klub chce iść krok dalej. Przed sezonem 2021 w zespole doszło do wielu zmian. Przede wszystkim funkcję pierwszego trenera powierzono Michałowi Widerze. Do tego dojdzie współpraca zawodników z psychologiem. W kończącym się roku wyraźnie kilku z nich nie wytrzymywało presji. To jednak nie wszystko. Jeźdźcom w jak najlepszym przygotowaniu się do sezonu pomoże nowoczesna technologia. Żużlowcy poczują się jak największe gwiazdy sportu.

Reprezentanci RzTŻ Rzeszów w zimowych i wczesnowiosennych treningach mają korzystać ze specjalnych zegarków zakupionych przez klub. - Program jest użyteczny. Na swoim komputerze widzę wszystkich zawodników podłączonych do systemu, obserwuję ich aktywność i śledzę, jak pracują. Trenujemy na bazie dostępnych indywidualnych programów, ale dorzucam jeszcze swoje rekomendacje, skonsultowane ze specjalistami. Najbardziej interesuje mnie feedback ze strony organizmu zawodnika - wyjaśnia Michał Widera na łamach nowiny24.pl.

Cały świat nadal zmaga się z pandemią koronawirusa. W tej chwili ciężko jest przewidzieć, kiedy niewidzialny wróg znajdzie się w odwrocie. Na Podkarpaciu mogą jednak spać spokojnie, ponieważ wszystko odbywa się zdalnie. - Każdy musi znaleźć wewnętrzną motywację. Utworzyliśmy grupę Speedway Rzeszów i wszyscy się w niej widzimy. Jeżeli każdy widzi poczynania i postępy kolegów, to jest również duża motywacja, ale już zewnętrzna - dodaje trener.

O motywację finansową jeźdźcy nie muszą się martwić. Klub z Podkarpacia stale pozyskuje nowych sponsorów i partnerów. Pod tym względem wszystko wygląda naprawdę obiecująco. Zawodnikom nie pozostaje więc nic innego, jak skupienie się tylko i wyłącznie na swojej formie sportowej. - Płynność finansowa jest gwarantem przejechania całego sezonu przy systematycznym inwestowaniu w sprzęt. Cieszy, że zarząd klubu wykonuje swoją robotę, co tworzy jednolitą całość i jesteśmy dobrej myśli. Nasz plan będziemy na bieżąco dopasowywać do otaczającej rzeczywistości związanej z obostrzeniami funkcjonowania treningowego - zakończył szkoleniowiec.