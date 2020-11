​Żużel. Drugi dzień okienka transferowego za nami. Trzy kluby odkryły karty

Drugi dzień okna transferowego za nami. Trzy kluby zdecydowały się na odkrycie pierwszych kart. Dominik Kubera przeniósł się do Motoru Lublin, Wiktor Kułakow zasilił Zdunek Wybrzeże Gdańsk, a Adrian Gała podpisał kontrakt z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.

O przenosinach Dominika Kubery do Motoru mówiło się od dawna. Spekulacje medialne znalazły potwierdzenie o godzinie 17:00, kiedy lublinianie oficjalnie ogłosili transfer 21-letniego zawodnika. Wychowanek Unii Leszno opuszcza swój macierzysty klub, w którym startował od początku kariery - przez sześć sezonów zdobył... pięć złotych medali Drużynowych Mistrzostw Polski. Niesamowity dorobek, jednak leszczynianie całkowicie zdominowali zmagania w najlepszej lidze świata.

Następny sezon będzie dla tego żużlowca znacznie trudniejszy. Nie tylko dlatego, że zmienia barwy klubowe. Po prostu wkracza do grona seniorów, a w przeszłości wielu zawodników miało z tym problem. Kubera w ostatnich tygodniach cieszył się dużym zainteresowaniem klubów z PGE Ekstraligi. Obok Motoru bardzo zdeterminowani byli działacze MrGarden GKM-u Grudziądz oraz eWinner Apatora Toruń, ale on sam chciał trafić do drużyny z Lublina i tak rzeczywiście się stało.

Z samego rana Abramczyk Polonia Bydgoszcz sfinalizowała transfer Adriana Gały, który kilkanaście dni temu zdecydował się odejść z Car Gwarant Kapi Meble Budex Startu Gniezno. To już druga taka sytuacja w jego karierze, bowiem po sezonie 2014 - jeszcze jako junior - odszedł z ekipy z pierwszej stolicy Polski do Betard Sparty Wrocław. Wrócił w roli seniora i zrobił wielki krok do przodu. W ostatnich trzech sezonach był podstawowym zawodnikiem gnieźnian. Jego odejście mocno zasmuciło kibiców. Równo w południe nowego żużlowca przedstawiło Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Do zespołu znad morza dołączył Wiktor Kułakow, który spokojnie może stać się jego liderem. Menedżerowi Erykowi Jóźwiakowi bardzo zależało na pozyskaniu Rosjanina, co zresztą sam potwierdził. Kadra gdańszczan powoli się krystalizuje. Tak naprawdę teraz wypada tylko poczekać na drugiego krajowego seniora, a także zawodnika do lat 24.

W następnych dniach będziemy świadkami kolejnych transferów.