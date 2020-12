Rafał Dobrucki ogłosił listę powołanych do żużlowej reprezentacji Polski na sezon 2021. Zgodnie z oczekiwaniami, szansę na powrót do kadry otrzymali Maciej Janowski i Piotr Pawlicki. Selekcjoner pokazał też, że wciąż wierzy w odbudowę formy Krzysztofa Kasprzaka. Znalazło się też miejsce dla Gleba Czugunowa - byłego zawodnika reprezentacji Rosji

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Narzeczona Zmarzlika w ciążowej sesji zdjęciowej. Wygląda znakomicie. Wideo INTERIA.TV

Przypomnijmy, że Janowski i Pawlicki zostali wyrzuceni z reprezentacji kraju przez Marka Cieślaka, poprzednika Dobruckiego na stanowisku selekcjonera. Szkoleniowiec podważył wiarygodność zwolnień lekarskich wysłanych przez tę dwójkę, Przemysława Pawlickiego i Maksyma Drabika przed jednym z towarzyskich spotkań kadry. Uznał, że migają się od ścigania z orzełkiem i na stałe skreślił z listy powołanych.

Reklama

Objęcie kadry przez Dobruckiego dało im zielone światło na powrót do drużyny. Dla kibiców jest to spory powód do radości, gdyż leszczynianin i wrocławianin są uważani za drugiego i trzeciego żużlowca w kraju po Bartoszu Zmarzliku.

Mimo tej swoistej amnestii, do kadry nie powrócili ani starszy z braci Pawlickich - Przemysław, ani Maksym Drabik. Pierwszy ma za sobą bardzo słaby sezon, a przeciwko drugiemu wciąż toczy się postępowanie dopingowe i być może w przyszłym roku w ogóle nie zobaczymy go na żużlowych torach.

Mimo tragicznego sezonu w wykonaniu Krzysztofa Kasprzaka, selekcjoner zdecydował się powołać do przyszłorocznej reprezentacji również jego. Trener liczy najwidoczniej na to, że transfer do MRGARDEN GKM-u Grudziądz i powrót do elitarnego cyklu Speedway Grand Prix pomoże mu odbudować dawną formę.

Zawodnicy zostali wyjątkowo podzieleni na 4 kategorii wiekowe: seniorów, juniorów u21, juniorów u19 i po raz pierwszy seniorów u23. W tej ostatniej grupie powołanych znalazł się chociażby Gleb Czugunow - 22-latek z BETARD Sparty Wrocław, który jeszcze w 2019 roku ścigał się pod niebiesko-biało-czerwoną flagą Rosji. Oprócz niego tę "pośrednią kategorię" powołanych tworzą wychowankowie Fogo Unii Leszno: Bartosz Smektała z Eltrox Włókniarza Częstochowa i Dominik Kubera z Motoru Lublin.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Lista powołanych:

Seniorzy:

Patryk Dudek

Jarosław Hampel

Maciej Janowski

Krzysztof Kasprzak

Janusz Kołodziej

Piotr Pawlicki

Szymon Woźniak

Bartosz Zmarzlik

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

U23:

Gleb Chugunow

Dominik Kubera

Bartosz Smektała

Juniorzy:

Wiktor Jasiński

Wiktor Lampart

Jakub Miśkowiak

Mateusz Świdnicki

Karol Żupiński

U19:

Mateusz Cierniak

Bartłomiej Kowalski

Damian Ratajczak

Sebastian Szostak