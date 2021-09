Polacy mieli w zawodach potwierdzić dominację w juniorskich zmaganiach. Drużyna w składzie Jakub Miśkowiak, Wiktor Lampart i Mateusz Cierniak zamierzała przedłużyć serię zwycięstw trwającą od 2014 roku. Gospodarze byli zdecydowanym faworytem, tym bardziej że w teorii biało-czerwoni mogli liczyć na doping. Na trybunach nie pojawiło się jednak zbyt wielu kibiców.



Pech wywarł presję

Polacy fatalnie jednak zaczęli zmagania, przegrywając ze słabą parą Czech. Powodem klęski nie była forma sportowa, tylko spory pech Jakuba Miśkowiaka. Tuż przed startem 20-latki zgasł motocykl. Mechanicy szybko podprowadzili żużlowcowi drugą maszynę. Po starcie okazało się, że w motocyklu nie odkręcono kranika. Lampart musiał zatem pokonać rywali, którzy wygrali w stosunku 4:5.

Potknięcie Polski wykorzystali inni. Duńczycy wygrali dwa swoje biegi. Zaskakująco dobrze radzili sobie Australijczycy. Obie nacje wyprzedzały w klasyfikacji biało-czerwonych. Dużo poniżej oczekiwań jechali Łotysze, choć im dwa punkty zabrał defekt Daniiła Kołodiinskisa.



Kuriozalny błąd sędziego

Emocji na torze było niewiele, dlatego w pamięć zapadła sytuacja z 7. biegu. Po dotknięciu taśmy przez Philipa Hellstroem-Baengsa Szwedzi chcieli wprowadzić zmianę. Problem w tym, że... taki wariant był niedozwolony. Jonatan Grahn został cofnięty do parku maszyn, a osamotniony Alexander Woentin nie zdołał pokonać żadnego z Australijczyków. Kuriozalna sytuacja uderzyła w całą imprezę. Nieznajomością regulaminu wykazał się głównie sędzia. Gdyby znał on przepisy, nie wpuściłby Grahna na tor.

Fatalna kraksa Duńczyka

Zawody przebiegały płynnie aż do czwartej serii. W 15. biegu dość poważnie upadł Francis Gusts, który jednak samodzielnie udał się do parku maszyn. Na szczęście 18-latek kontynuował rywalizację, choć najpewniej czuł on skutki wypadku. W powtórce także doszło do lekkiej kraksy, ale bez większych konsekwencji.

Najgorsza sytuacja miała miejsce w następnym wyścigu. Na przeciwległej prostej zrobiło się bardzo ciasno, co okazało się fatalne w skutkach dla Tima Soerensena. Duńczyk z impetem wpadł w początek dmuchanej bandy. Od razu przy żużlowcu pojawiła się karetka. Żużlowiec na noszach został wprowadzony do pojazdu, od razu jadąc do szpitala na badania.

Od trzeciego startu zgodnie z planem

Wracając do sportowych wydarzeń, Polacy szybko opanowali niebezpieczną sytuację. Kluczowa okazała się trzecia seria startów, w której Miśkowiak i Lampart spotkali się z Danią. Wynik biegu? 7:2 i jasny sygnał, że w polskich szeregach wszystko wróciło do normy. Kolejne biegi to potwierdziły. Każdy zresztą wyglądał podobnie - reprezentanci Polski na pierwszym łuku wychodzili na podwójne prowadzenie, a potem odjeżdżali rywalom.

W przekonującym stylu Polska wjechała do finału, gdzie trafiła na Danię. Duet Mads Hansen - Marcus Birkemose pewnie poradził sobie w barażu z Brytyjczykami. Ci jednak i tak mogą mówić o sukcesie. Wyścig o złoto w końcu kazał Polakom trochę powalczyć o swoje. Na pierwszym łuku było ciasno, ale potem Miśkowiak odjechał reszcie. Wynik spoczywał na barkach Lamparta, który jednak dowiózł trzecie miejsce, zapewniając wygraną w zawodach.



Wyniki:

I. Polska: 39 + 1. miejsce w finale



1. Jakub Miśkowiak 17 (0,4,3,3,4,3)+4

2. Wiktor Lampart 22 (4,3,4,4,3,4)+2

3. Mateusz Cierniak



II. Dania: 32 + 1. miejsce w barażu + 2. miejsce w finale



1. Mads Hansen 14 (4,4,d,-,4,2)+3+3

2. Tim Soerensen 8 (2,-,2,4,w,-)

3. Marcus Birkemose 10 (3,3,4)+4+0



III. Wielka Brytania: 27 + 2. miejsce w barażu



1. Tom Brennan 20 (4,2,4,2,4,4)+0

2. Drew Kemp 5 (3,0,2,-,-,d)+2

3. Leon Flint 2 (0,2)



IV. Australia: 26

1. Matthew Gilmore 9 (2,3,0,2,2,0)

2. Keynan Rew 17 (3,4,3,0,4,3)

3. Brayden McGuinness



V. Czechy: 23

1. Daniel Klima 5 (-,-,3,0,-,2)

2. Jan Macek 6 (3,0,-,-,0,3)

3. Petr Chlupac 12 (2,2,2,3,3)



VI. Łotwa: 22

1. Francis Gusts 15 (3,4,4,4,w,0)

2. Ricards Ansviesulis 0 (0,d,0,-,-,-)

3. Daniił Kołodinski 7 (2,3,2)



VII. Szwecja: 20

1. Philip Hellstroem-Baengs 14 (2,t,3,4,3,2)

2. Alexander Woentin 6 (0,2,-,2,2,-)

3. Jonatan Grahn 0 (0,0)



Bieg po biegu:

1. Hansen, Gusts, Soerensen, Ansviesulis

2. Lampart, Macek, Chlupac, Miśkowiak

3. Brennan, Kemp, Hellstroem-Baengs, Woentin

4. Gusts, Rew, Gilmore, Kołodiinski (d)

5. Hansen, Birkemose, Chlupac, Macek

6. Miśkowiak, Lampart, Brennan, Kemp

7. Rew, Gilmore, Woentin, Hellstroem-Baengs (t)

8. Gusts, Klima, Chlupac, Ansviesulis

9. Lampart, Miśkowiak, Soerensen, Hansen (d)

10. Brennan, Rew, Kemp, Gilmore

11. Gusts, Grahn, Kołodiinski, Woentin

12. Soerensen, Birkemose, Brennan, Flint

13. Hellstroem-Baengs, Chlupac, Woentin, Klima

14. Lampart, Miśkowiak, Gilmore, Rew

15. Brennan, Kołodiinski, Flint, Gusts (w)

16. Hansen, Hellstroem-Baengs, Woentin, Sorensen (w)

17. Rew, Chlupac, Gilmore, Macek

18. Miśkowiak, Lampart, Kołodiinski, Gusts

19. Birkemose, Rew, Hansen, Gilmore

20. Brennan, Macek, Klima, Kemp (d)

21. Miśkowiak, Lampart, Hellstroem-Baengs, Grahn



Baraż: Birkemose, Hansen, Kemp, Brennan

Finał: Miśkowiak, Hansen, Lampart, Birkemose