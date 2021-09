Żużel. DMŚJ. Brak zwycięstwa Polaków wielu rozczaruje. Nawet przy nowej formule

Jeśli chodzi o rywalizację w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów, Polska jest jej absolutnym liderem. Przez szesnaście edycji Polacy nie stali na podium tylko raz - w 2011 roku. Reprezentacja Polski zdobyła natomiast aż trzynaście złotych medali. Nieprzerwanie bronimy tytułu od 2014 roku. To deklasacja. Niby kroku próbują nam dotrzymać Duńczycy, ale na czternaście krążków tylko dwukrotnie sięgnęli po ten najcenniejszy.

Rozpieszczony kibic srebrem się nie zadowoli

Przed każdym finałem polski kibic ma więc ogromne oczekiwania. Polscy zawodnicy przyzwyczaili go do zwycięstw, więc ten takowych oczekuje. Dla wielu inny wynik niż złoto będzie rozczarowaniem lub nawet porażką. Trudno pozostawiać kadrze aż tak mały margines błędu, bo zdarzyć może się wszystko, a konkurencja nie śpi. Z drugiej strony przystępujemy do rywalizacji potężnie napakowani, dlatego wygrana jest wysoce prawdopodobna.

W tym roku zdecydowano się inaczej wyłonić mistrza. Mianowicie sięgnięto po formułę ze Speedway of Nations. Drużyny będą występowały w parach, skład stworzy trzech żużlowców. Polacy trochę na tym ucierpieli. Obecnie Rafał Dobrucki nie miałby żadnego problemu z wystawieniem mocnego czteroosobowego zespołu. Nie można tego powiedzieć o innych nacjach.

Nadal jednak duet Jakub Miśkowiak - Wiktor Lampart to juniorska para gigantów. Obaj potwierdzili to w IMŚJ, jadąc w finale. W całych zawodach na torze Miśkowiak stracił tylko punkt, przegrywając w ostatnim biegu. Zawodnicy świetnie spisują się także w PGE Ekstralidze, a w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Polskich zgodnie z planem zajęli dwie najwyższe lokaty. Wesprze ich Mateusz Cierniak, a więc i o ewentualne zmiany nie ma się co martwić.

Najpoważniejszym konkurentem w walce o zwycięstwo będzie Dania z Madsem Hansenem na czele. Duńczyk to zwycięzca pierwszej rundy IMŚJ, a ponadto jeden z filarów OK Bedmet Kolejarza Opole. Groźnym zespołem może okazać się Łotwa, a szczególnie Francis Gusts. W innych drużynach znalazło się kilku innych ciekawych zawodników. Trzeba jednak postawić sprawę jasno - Polska do Bydgoszczy jedzie po złoto.

Składy reprezentacji na DMŚJ:

Polska:

Jakub Miśkowiak

Wiktor Lampart

Rezerwowy: Mateusz Cierniak

Australia:

Matthew Gilmore

Keynan Rew

Rezerwowy: Brayden McGuinness

Dania:

Mads Hansen

Tim Soerensen

Rezerwowy: Marcus Birkemose

Łotwa:

Francis Gusts

Ricards Ansviesulis

Rezerwowy: Daniił Kołodinski

Szwecja:

Philip Hellstroem-Baengs

Alexander Woentin

Rezerwowy: Jonatan Grahn

Wielka Brytania:

Tom Brennan

Drew Kemp

Rezerwowy: Leon Flint

Czechy:

Daniel Klima

Jan Macek

Rezerwowy: Petr Chlupac

Zawody odbędą się w piątek, 10 września w Bydgoszczy. Początek zmagań zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisja w TVP Sport. Relację na żywo znajdziecie na interia.pl.