Żużel. DMPJ. Motor przygarnął Przyjemskiego. Włókniarz liderem po pierwszej rundzie

Wtorkowa runda w Ostrowie Wielkopolskim miała być dopiero trzecią rozegraną w ramach finału DMPJ. Wcześniejsze jednak nie zostały rozegrane z powodu niekorzystnej pogody i jej prognoz. Drużyny startowały zatem z czystą kartą.

Włókniarz potwierdził klasę

Głównym faworytem do zwycięstwa jest Bocar Włókniarz Częstochowa. W zawodach udziału nie wziął Bartłomiej Kowalski. Duet Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki mają jednak bardzo dużo jakości. Obaj mogli raz zastąpić Kowalskiego, co dało im więcej szans na łapanie punktów. Obaj nie zawiedli, kręcąc się blisko kompletów. Jeden i drugi dali sygnał, że są gotowi na środowy finał MIMP.

Cichym bohaterem częstochowian został jednak Franciszek Karczewski. Bez niego zwycięstwo byłoby niemożliwe. 15-latek zdobył aż 12 punktów. Wprawdzie prawie połowa punktów została przywieziona "na trupie", ale jakość punktów nie ma jednak znaczenia, tylko ich liczba.



Motor z bydgoskim wsparciem

Motor Lublin również dysponuje świetnym duetem, ale do osiągania sukcesów w zespole brakuje innych zawodników. By zwiększyć swoje szanse w finale, lublinianie sięgnęli po Wiktora Przyjemskiego. Taki proceder jest jak najbardziej regulaminowy, zresztą Motor nie jako pierwszy zdecydował się na "transfer". Sam 16-latek otrzymał natomiast kolejną okazję do jazdy.

Żużlowiec Polonii pojechał na tyle dobrze, że to jego desygnowano do ostatniego wyścigu dnia. Wynik trójki Przyjemski-Lampart-Cierniak był finalnie bardzo zbliżony. Problemem okazał się Jan Młynarski, który zdobył tylko punkt w pięciu wyścigach.

Łotysze zawiedli

Niektórzy po cichu liczyli, że w finale zaskoczy Lokomotiv Juniba Daugavpils. O szkółce Łotyszy mówi się w bardzo pozytywnym tonie. Rywalizacja w Ostrowie Wielkopolskim kompletnie nie poszła jednak po myśli Lokomotivu. Szanse zespołu zmalały, gdy okazało się, że w składzie nie ma Francisa Gustsa.

Pozostali członkowie ekipy nie sprostali zadaniu. Skalę problemów ekipy pokazał przypadek Ernestsa Matjusonoksa. Przed jednym z wyścigów juniorowi zaczął palić się motocykl. Na szczęście szybko pożar został ugaszony, a zawodnikowi nie stało się nic poważnego.

Wyniki:

1. Bocar Włókniarz Częstochowa - 43 punkty

2. Motor Lublin - 34 punkty

3. Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski - 28 punktów

4. Lokomotiv Juniba Daugavpils - 10 punktów