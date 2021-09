Sławomir Kryjom i Norick Bloedorn przekonywali nas, że dla drużyny z Landshut nie będzie to spacerek. Te przepowiednie się nie sprawdziły, bo żużlowcy Metaliki Recycling Kolejarza po dwóch tygodniach znów dostali od "Diabłów" srogie lanie. Rawiczanie tym razem nieco poprawili swój dorobek, ale rozmiary wciąż są ogromne i robią wrażenie. Sport widział już wiele sensacji, ale losy tego dwumeczu wydają się już być przesądzone.



Ślimacze tempo

Początek meczu przebiegał wręcz w ślimaczym tempie. Na szczęście powodem nie były groźne upadki, tylko problemy z systemem komputerowym. Po kilku próbach zakończonych niepowodzeniem, sędzia postanowił sam puszczać taśmę. Spotkanie - zgodnie z przypuszczeniami - było jednostronne. Żużlowcy Trans MF Landshut Devils już w pierwszej serii udowodnili, że nie zamierzają dawać gościom żadnej taryfy ulgowej. Z biegu na bieg ich przewaga tylko rosła.

Przyjezdni po raz kolejny nie mieli nic do powiedzenia, ale akurat to było do przewidzenia. Jeśli odejmiemy podstawowych zawodników Fogo Unii, to ta ekipa jest po prostu bardzo przeciętna. Damian Baliński i Damian Dróżdż zawodzili. W zasadzie tylko do Szymona Szlauderbacha i Ryana Douglasa nie powinno się mieć pretensji. Oni stawiali opór. Trener Roman Jankowski miał związane ręce, nawet nie desygnował żadnej rezerwy taktycznej.



Powalczą o awans?

Oczywiście większe szanse na awans do eWinner 1. Ligi daje się OK Bedmet Kolejarzowi, który wygrał rundę zasadniczą (pamiętamy, że opolanie najpierw muszą rozstrzygnąć na swoją korzyść dwumeczu z Optibet Lokomotivem), lecz zespół z Niemiec w finale może zawiesić naprawdę bardzo wysoko poprzeczkę. Dimitri Berge i Kai Huckenbeck to zawodnicy pierwszoligowi. 2. Liga Żużlowa to dla nich zbyt niski poziom. W dobrej formie znajduje się Martin Smolinski. Michael Haertel z kolei jest dobrym zawodnikiem U24, a Norick Bloedorn obiecującym juniorem. Wszyscy w niedzielnym półfinale to potwierdzili.

Goście tylko raz odnieśli biegowe zwycięstwo. Dokonała tego w trzynastym biegu para Dróżdż - Rew w stosunku 4:2. Na sam koniec zdefektował motocykl Kaia Huckenbecka, ale zespół z Landshut wygrał aż 60:30. Bohaterem był Dimitri Berge - autor czystego kompletu punktów.



TRANS MF LANDSHUT DEVILS: 60

METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ: 30



METALIKA RECYCLING KOLEJARZ RAWICZ:

1. Damian Baliński - 4 (2,0,2,0,d)



2. Ryan Douglas - 7 (1,2,0,2,2)



3. Keynan Rew - 2+1 (0,0,1*,1)



4. Szymon Szlauderbach - 10 (3,2,2,1,2)



5. Damian Dróżdż - 6 (0,1,1,3,1)



6. Olivier Buszkiewicz - 0 (t,0,0)



7. Hubert Ścibak - 1 (1,0,0)

TRANS MF LANDSHUT DEVILS:



9. Kai Huckenbeck - 11+1 (3,3,3,2*,d)

10. Michael Haertel - 5+1 (2,2*,1,0)

11. Tobias Busch - 8+1 (1,1,2*,3,1)

12. Dimitri Berge - 15 (3,3,3,3,3)

13. Martin Smolinski - 13+1 (2*,3,3,2,3)

14. Marius Hillebrand - 3+2 (2*,1*,0)

15. Norick Bloedorn - 5 (3,1,1)

BIEG PO BIEGU:

1. Huckenbeck, Baliński, Busch, Rew - 4:2

2. Bloedorn, Hillebrand, Ścibak, Buszkiewicz - 5:1 (9:3)

3. Berge, Smolinski, Douglas, Dróżdż - 5:1 (14:4)

4. Szlauderbach, Haertel, Hillebrand, Buszkiewicz - 3:3 (17:7)

5. Berge, Szlauderbach, Busch, Rew - 4:2 (21:9)

6. Smolinski, Douglas, Bloedorn, Baliński - 4:2 (25:11)

7. Huckenbeck, Haertel, Dróżdż, Ścibak - 5:1 (30:12)

8. Smolinski, Szlauderbach, Rew, Hillebrand - 3:3 (33:15)

9. Huckenbeck, Baliński, Haertel, Douglas - 4:2 (37:17)

10. Berge, Busch, Dróżdż, Buszkiewicz - 5:1 (42:18)

11. Berge, Huckenbeck, Szlauderbach, Baliński - 5:1 (47:19)

12. Busch, Douglas, Bloedorn, Ścibak - 4:2 (51:21)

13. Dróżdż, Smolinski, Rew, Haertel - 2:4 (53:25)

14. Smolinski, Douglas, Busch, Baliński (d) - 4:2 (57:27)

15. Berge, Szlauderbach, Dróżdż, Huckenbeck (d) - 3:3 (60:30)