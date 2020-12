Żużel. Daniel Kaczmarek nie chce powtórzyć tragicznego sezonu. Prosi kibiców o wsparcie finansowe

Daniel Kaczmarek, były młodzieżowy mistrz Polski, rozpoczął przygotowania do sezonu 2021. Liczy, że przeprowadzona w świątecznym duchu crowdfundingowa zrzutka mu w tym pomoże. Sam żużlowiec nie zamierza pozostać kibicom dłużny i przygotował dla nich upominki.

Internetowe zrzutki stają się coraz bardziej powszechne w środowisku żużlowym. Pieniądze zbiera się już nie tylko na sprzęt dla juniorów, ale również tych bardziej doświadczonych zawodników. Przed zeszłym sezonem na crowdfunding (od angielskiego "crowd" - tłum oraz "funding" - fundusze) postawił choćby Kacper Gomólski. Takie akcje są korzystne dla obu stron - zawodnik otrzymuje bardzo pomocne fundusze, a kibice specjalne upominki.

Przed sezonem 2021 na taki ruch zdecydował się Daniel Kaczmarek. Dwukrotny mistrz Polski juniorów nie może zaliczyć ubiegłego sezonu do udanych. Menedżer Unii Tarnów, Tomasz Proszowski pozwolił mu jedynie 27 razy stanąć pod taśmą w meczu w ligowym. Wychowanek Unii Leszno wykręcił przy tym mizerną średnią 1,148 punktu na bieg. W przyszłym roku spróbuje odbudować swoją karierę w barwach Arged Malesa TŻ Ostrovii.

By lepiej przygotować się do sezonu, Kaczmarek potrzebuje nowego silnika. Pieniądze zamierza zebrać w ramach trwającej do 24 grudnia zrzutki w świątecznym klimacie. Żużlowiec napisał nawet dla kibiców świąteczny wiersz:

Zawodnik zamierza uzbierać aż 30 tysięcy złotych. Kibice, którzy mu w tym pomogą, mogą liczyć na ciekawe świąteczne upominki - karty z autografami, oficjalną odzież zawodnika, żużlowe akcesoria czy nawet wspólny wyjazd na tor i poznanie żużlowego rzemiosła. Wszystko uzależnione jest od wysokości wpłaconej kwoty.

- To był kiepski rok, o którym chciałbym bardzo szybko zapomnieć - jednak możemy zakończyć go szczęśliwym akcentem. Liczę na Waszą pomoc i zaangażowanie. Kto wie, może w tym roku Mikołaj przyniesie żużlowe prezenty, które wyjątkowo Was ucieszą. Taśma w górę, #ŚwiątecznyWyścig właśnie się rozpoczął - zachęca Kaczmarek.